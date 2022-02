Os signos mais beneficiados pela entrada do Sol em Peixes

Entre 18 de fevereiro e 20 de março de 2022, o Sol estará em Peixes, o que marca o inicio de uma fase sentimental, intuitiva e de conexão com as emoções. Para diversos signos, este momento pode ser delicado, mas outros tendem a compreender e tirar melhor proveito destas energias.

Confira os signos que mais serão beneficiados com a entrada do Sol em Peixes:

Câncer

Os refrescos chegaram para quem é regido por Câncer! Já percebeu como as energias estão a todo vapor? Este é o momento de lidar melhor com os sentimentos e colocar tudo em equilíbrio para expandir suas ideias. Não se pode tanto ou se limite e permita olhar o horizonte para ir atrás dos seus sonhos. Não faltam iniciativas e oportunidades aparecendo, basta apenas ter coragem de conquistar seu lugar no mundo.

Escorpião

Enquanto muitos tendem a ignorar os sentimentos e emoções, você convive com eles bem de perto e pode ter o jogo de cintura necessário para tirar proveito da entrada do Sol em Peixes. A criatividade dará um salto importante, assim como a dedicação a tudo aquilo que realmente o inspira e importa. É possível que passos sejam dados e muita coisa comece a evoluir como você imaginou; coloque a mão na massa.

Peixes

A temporada é toda sua, pois sua sensibilidade e intuição estão mais altas do que nunca. Esta é mais uma chance de mostrar ao mundo sua personalidade e conquistar aquilo que importa. Para alguns, é o momento de lidar com assuntos que precisam de resoluções e relacionamentos que passam por afastamentos, pois as outras pessoas também sentem energia empática natural dos piscianos. Expresse-se e permita os holofotes sobre você!

