Os signos com maior a intuição do fim de semana

O terceiro fim de semana de fevereiro de 2022 começa e alguns signos são presenteados com um importante aumento da intuição. Para lidar da melhor forma com estas energias, preparamos alguns direcionamentos importantes.

Confira quais são:

Libra

Existe muita empatia e a expansão do seu olhar para com as outras pessoas agora. Esta sensibilidade também coopera para atenção nos detalhes e visões mais profundas sobre o que está próximo ou ainda no horizonte. Sonhos e assuntos envolvendo a espiritualidade se ativam. Prefira se manter longe de tudo o que pode alterar a consciência e use esse poder para realizar as mudanças que deseja. Cuide mais de si para mergulhar nos assuntos certos sem medo do que irá sentir!

Escorpião

Além da criatividade e pode de expressar o que sente, a intuição toma conta nos próximos dias. Assuntos que envolvem amizades e outras pessoas podem ficar em evidência. Sonhos e assuntos que envolvem a espiritualidade merecem uma atenção extra; expanda a consciência e tire um tempo para a reflexão. É possível que mensagens cheguem e reconhecimentos também.

Sagitário

Existe uma limpeza de caminho e alguns bloqueios tendem a ir embora; isso contribui para o aumenta da intuição e consciência de sentimentos. Não tema acessar o coração. Assuntos envolvendo amizades e relacionamentos ficam mais fortes, trazendo comunicações e revelações que não podem ser adiadas. Lembre-se de ter confiança para assumir novas direções em busca de um bem maior.

