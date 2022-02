Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 18 a 20 de fevereiro de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 18 a 20 de 2022:

Áries

Fim de semana de humor; ideal para sair e conhecer um novo amor. Não se meta em problemas que não são seus e seja mais prudente.

Você recebe dinheiro que não esperava. Um convite para este sábado. Sua família se reúne. Tenha mais cuidado ao dirigir e evite acidentes.

Um amor deseja voltar; finalize este círculo. Você compra roupas e decide mudar de visual. Você faz mudanças em casa. Domingo de conexões com outras pessoas. Você é muito carismático e isso atrai es pessoas. Alguns casais podem se separar. Seus números da sorte são 21 e 90.

Touro

Sexta-feira de muito trabalho e pressões; lembre-se de não ficar na defensiva e cooperar em tudo o que puder. Você recebe ajuda financeira.

Você é muito leal, mas não deve deixar ninguém se aproveitar de você; comece a diferenciar quem é quem em sua vida. Cuidado com infecções de pele.

Você entra em um curso aos sábados. É hora de ser mais independente e mais responsável. Se você tem um parceiro, será um fim de semana de grande paixão e se estiver sozinho, um amor muito compatível virá até você.

Cuidado com documentos desorganizados e tenha atenção com tudo o que assina. Seus números da sorte são 8 e 23.

Gêmeos

Fim de semana de reorganização e revisão daquilo que está atrasado. Um amor trará uma surpresa. Tenha cuidado com o dinheiro e seja mais cauteloso em sua vida. Sexta-feira de compromissos.

Você deve cuidar mais da própria saúde e trabalhar a confiança para aproveitar as oportunidades. Alguém pedirá dinheiro prestado.

Um amor de longa data está se afastando. Cuidado com os vizinhos ou pessoas do seu circulo; não confie cegamente e seja mais reservado com seus assuntos. Seus números da sorte são 23 e 87.

Câncer

Sexta-feira para sentir que pode fazer tudo o que tem em mente e não desanimar. Seu signo gosta muito do sucesso e sempre tenta alcançá-lo; só não passe por cima de ninguém.

Chega de tanta desconfiança no relacionamento é melhor amar o parceiro e evitar problemas intensos; lembre-se de que ambos precisam de espaço, pois isso faz uma conexão ser saudável.

Você termina de pagar algo e comemora. Parentes ou pessoas chegam para acompanhá-lo em algo especial. Você faz compras.

Um amigo o procura para pedir ajuda ou conselhos. Você faz um curso. Domingo é dia de passear ou passar momentos na natureza. Para quem está um relacionamento, uma gravidez pode vir. Seus números da sorte são 9 e 31.

Confira mais: Os signos que formam casais que são emoção e razão

Leão

Fim de semana de análise de mudanças, que podem ser de casa ou lugar. Lembre-se que você está em movimento e sua energia positiva se desenvolve. Você começa a construir algo importante.

Alguém está à sua procura para fazer uma boa proposta. Não discuta mais com seu parceiro; tente realizar uma mudança positiva no relacionamento. Casais decidem morar juntos.

Tente dormir mais neste fim de semana para renovar as energias. Seus números da sorte são 3 e 91. Vai ser um fim de semana cheio de diversão, mas lembre-se de se controlar com álcool.

Cuidado com as fofocas no trabalho! Seja mais discreto em seus relacionamentos amorosos e evite se envolver com alguém nesse ambiente.

Virgem

Sexta-feira da sorte em assuntos do coração ou novos amores. Lembre-se que seu signo é dominado pela paixão e por estar sempre em um relacionamento, mas deve escolher aquilo que é construtivo. Não seja apenas um conquistador.

Alguém pede ajuda com questões financeiras ou problemas legais. Cuide da pressão e ossos. Você termina de fazer os pagamentos.

Cuidado com as fofocas e tente não falar muito sobre seus problemas pessoais; comece a selecionar melhor seus amigos. Sábado e domingo de cura e superação.

Os números da sorte são 9 e 27. Você compra um presente. Lembre-se de não voltar com um amor do passado porque, pois os erros são repetidos. É melhor começar a conhecer pessoas mais compatíveis com o seu signo.

Libra

Este fim de semana será ideal para você ter um novo começo na vida pessoal. Deixe para trás tudo o que faz mal. Este fim-de-semana será de renovação de energias e novos caminhos. Você decide mudar de casa ou de lugar.

Lembre-se de que a ajuda quase sempre é retribuída. Você ajuda um amigo. Mudança de visual. Cuidado com dores de dente e cuide-se mais; não deixe sintomas aumentarem.

No amor, você conhecerá pessoas muito parecidas com você, mas tente não voltar com nenhum um ex, pois a dor virá novamente. Você terá um sorte com os números 24 e 99.

Veja mais: Os signos mais beneficiados pela entrada do Sol em Peixes

Escorpião

Durante esta sexta-feira você resolverá seus problemas econômicos. Procure administrar melhor seus recursos, lembre-se que seu signo se endivida facilmente e depois não sabe como resolver os problemas.

Uma mudança de emprego está chegando. Busque a sabedoria para ter mais conquistas. Você organiza documentos e coloca tudo em ordem, inclusive em casa.

Você procura um amor do signo de Aquário ou Câncer que falará sobre retomar o relacionamento. Você sorte com os números 17 e 32. Tente se manter saudável e faça seus exames médicos. Tudo sairá bem com uma cirurgia. Casados podem descobrir uma gravidez.

Sagitário

Você enfrenta muita pressão no trabalho; não deixe nada para o último momento e seja mais organizado em seus compromissos de trabalho ou estudos. Novos projetos.

Alguém pode se apaixonar por você; tenha cuidado apenas com triângulos amorosos e confusões. Você faz um curso e se prepara mais.

Alguém pode procurar você para desabafar sobre um problema de saúde; tente ajudar em tudo que precisar. Você terá sorte com os números 21 e 66. No amor, você dará tudo bem, mas deve ter cuidado redobrado com a infidelidade.

Capricórnio

Sexta-feira de sorte para o seu signo. Seus números da sorte são 09 e 27; tente combiná-los com sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Tente se concentrar mais em seus estudos.

Você terá muitas festas no fim de semana e se sentirá mais extrovertido; evite beber muito álcool e tente ser cauteloso. Se você tem um parceiro, terá um final de semana de ótima convivência ou passará estes momentos em família.

Você compra uma passagem para viajar. Você envia algo para o conserto. Você é muito detalhista em tudo que faz, então tente fazer um curso. Este fim de semana você terá uma surpresa muito agradável no amor que o deixará muito feliz. Você pode adotar um animal de estimação.

Aquário

Você dedicará esta sexta-feira a se recuperar de perdas emocionais e fechará círculos amorosos. É momento de crescer como pessoa e deixar para trás tudo o que é negativo, pois são momentos para você se renovar.

Você saberá de uma gravidez familiar ou de um casamento. Convites. Procure se divertir para que a energia se renove e seu humor melhore. Eventos e reuniões.

Um amor do signo de Áries ou Libra chega até você. Um relacionamento mais sério pode ser iniciado. Tenha cuidado com as doenças sexualmente transmissíveis. Cuide-se.

Você terá sorte com os números 34 e 91. Comemorações em família ou com os amigos garantem a felicidade.

Peixes

Este fim de semana será de transformação para você. Isso significa que você se renovará completamente e deixará para trás uma energia densa que estava se arrastando há muito tempo.

Proteja-se e tenha fé. Um novo amor entra em sua vida e será para um relacionamento sério. Um convite chega. A diversão toma conta.

Alguém o procura para dizer que a família cresceu. Lembre-se que os melhores presentes são os inesperados. Você terá sorte com os números 03 e 61.

Cuidado com acidentes e se tiver carro, dirija com cuidado. Cuidado com um amigo que fala pelas suas costas e evite falar sobre seus problemas pessoais. No domingo, você terá conexão especial com a natureza e curas acontecem.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!