Festival do Torresmo realiza edição em Santana, zona norte de SP

O bairro de Santana, na zona norte de São Paulo, recebe a próxima edição do Festival do Torresmo. O evento acontece ao longo deste fim de semana, até o domingo (20).

Com entrada gratuita, os visitantes podem apreciar diferentes cortes suínos, como costela, joelho de porco, leitão pururuca, panceta e o tradicional torresmo.

Também é possível conferir os pratos preparados pelo chef Adan Garcia, especialista em porco e reconhecido por seu restaurante Leitão de Gravata, localizado na Vila Andrade, zona sul de São Paulo.

Além dos pratos baseados em carne suína, o chef leva para o festival alguns pratos típicos de sua cozinha, como baião de dois, galinhada, arroz com suan e feijão tropeiro.

Em sua conta pessoal no Instagram, Garcia compartilha fotos de diversas iguarias de sua cozinha.

O espaço também conta com cervejarias convidadas. São diversos rótulos da indústria cervejeira, com opções para diferentes tipos de gostos.

Uma barracas de churros faz a hora da sobremesa: do tradicional churros de doce de leite ao morango com Nutella, os amantes do típico doce espanhol terá diversas opções no cardápio.

Para quem for em família, o evento conta com espaço kids e área pet friendly.

O uso de máscara é obrigatório para todos que visitarem o festival, bem como o seguimento de todos os protocolos sanitários como uso de álcool em gel e distanciamento social.

Os preços dos lanches e pratos variam entre R$ 10 e R$ 50. O Festival do Torresmo acontece das 12h às 22h, na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, 25/63 - Santana.

