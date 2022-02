Dia mundial do gato: veja os mitos e verdades sobre os felinos

Os felinos são animais vistos como místicos, onde existe diversas histórias que acompanham a evolução da espécie. Mas uma coisa é certa: ao lado dos cães, eles ocupam o espaço do pet melhor amigo do ser humano. E por todo esse carinho, hoje, 17 de fevereiro, é comemorado o Dia Mundial do Gato.

Mas afinal, o que é mito e verdade sobre eles? A seguir você confere 4 mitos e 5 verdades retiradas do portal Petz sobre esse animal.

Gatos castrados engordam

Verdade. A tendência é que eles engordem, podendo atingir até a obesidade caso não haja um acompanhamento. Isso acontece porque a castração modifica o metabolismo. O indicado é que o bichano tenha uma alimentação balanceada.

Gato odeia água

Mito. Essa informação é relativa pois depende da criação do gato e também da raça. As espécies Maine Coon e o Angorá, inclusive, adoram tomar banho.

Gatos pretos são mais ‘sortudos’

Verdade. Segundo uma pesquisa sobre gatos realizada pelo Instituto Nacional de Saúde dos EUA, os gatos desta coloração são imunes ao vírus HIV felino.

Eles possuem sete vidas

Mito. Obviamente, essa história não passa de um mito. A expectativa média de vida de um gato é de 15 anos, mas isso depende de diversos fatores. A história das sete vidas surgiu provavelmente pelos felinos serem conhecidos pela sua agilidade de pular de lugares altos sem se machucar.

Gatos brancos de olhos azuis são surdos

Verdade. Isso parece um mito, mas 72% dos gatos brancos com o tom de olho azul são surdos. Estudos mostram que a surdez de nascença acontece por conta do gene W, que transporta esse problema para os gatos.

Gato preto da azar

Mito. No Ocidente, durante a Idade Média, as pessoas acreditavam que cruzar com um gato preto na rua dava azar, o que perpetua até hoje, fazendo com que muitos animais desta coloração sejam maltratados. No Japão eles são símbolos de muita sorte.

Gatos demostram afeto de uma forma diferente

Verdade. Muitos dizem que eles são até traiçoeiros, pois ao mesmo tempo que eles lambem, eles gostam de morder. Mas isso é comum, é a forma que eles têm de demonstra carinho pelo dono.

Gatos não podem ser adestrados

Mito. É difícil encontrar algum gato adestrado, mas a verdade é que qualquer animal pode passar por esse processo, porém é preciso muita paciência e técnica, mas eles podem sim aprender diversos comandos.

Gatos não se comunicam apenas miando

Verdade. Ronrar e miar são as formas que o gato tem para se comunicar com o seu tutor, querendo mostrar algo ou informando que tem alguma coisa de errado. Se o seu gato ronrar quando está recebendo carinho ou depois de comer significa que ele está muito feliz.

