Dia Internacional da Síndrome de Asperger: saiba mais sobre o espectro autista

O dia 18 de fevereiro foi escolhido como Dia Internacional da Síndrome de Asperger (SA). Lembrada desde 2007, a data é o aniversário pediatra austríaco que deu nome à síndrome após estudá-la, Hans Asperger. O objetivo é destacar a importância da integração das pessoas que sofrem com a síndrome, que é um espectro do autismo, na sociedade.

De acordo com a Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde, a Síndrome de Asperger é uma condição psicológica do espectro autista, que se caracteriza pelo indivíduo possuir dificuldades na interação social e na comunicação não-verbal, além de padrões de comportamento repetitivos interesses restritos.

Hoje conhecida como transtorno do espectro autista (TEA), ela se distingue do autismo clássico pois quem sofre com Asperger não possui comprometimento intelectual, não existe atraso cognitivo ou na linguagem. Em virtude disso, os primeiros sintomas são ignorados pelos responsáveis da criança.

Não existe uma causa totalmente determinada para a síndrome, mas o texto da biblioteca informa que o mais correto a se pensar é que é causado por um conjunto de fatores neurobiológicos que afetam o desenvolvimento cerebral.

Os sintomas podem aparecer nos primeiros anos de vida, porém o diagnóstico costuma ser feito apenas na fase escolar, quando aparece a dificuldade de socialização, característica mais comum, e o desinteresse por coisas que não se relacionem com o hiperfoco de atenção.

Não existe uma cura para a SA. O tratamento consiste em terapias que trabalham os sintomas básicos, como capacidade de comunicação, rotinas obsessivas ou repetitivas e imperícia física.

A seguir você confere um vídeo do canal ‘Autismo e Desenvolvimento Infantil’, que explica mais sobrea síndrome.

