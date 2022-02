Como focar na hora do sexo e não deixar a mente vagar?

Seja por preocupações do dia-a-dia ou por coisas simples, nem sempre é fácil se concentrar, seja em uma atividade, no trabalho ou até mesmo no sexo, às vezes a mente pode acabar se distraindo e levando os pensamentos para longe. Isso não necessariamente significa que o momento está ruim, mas é preciso cuidado pois, caso isso aconteça em momentos íntimos e no relacionamento amoroso, pode deixar subentendido que você não está curtindo.

Esse estudo (em inglês) mostra que uma em cada seis pessoas (14%) não conseguem ficar 10 minutos sem checar o telefone durante o sexo. Mas não é apenas na hora do sexo que ocorrem as distrações: seis em cada dez (61%) revelaram que se distraem ao conversas com o parceiro e metade (50%) admitiu que sua mente vagueia para outros lugares ao beijar.

Em entrevista o Metro Reino Unido, a coach Julie Leonard indica dá um conselho para que não ocorram durante os momentos com o seu parceiro. “Perceber quando sua mente vagueia quando você está com seu parceiro é o primeiro passo”, diz Julie.

“Tente não ficar pensando no que você quer dizer em seguida. Ao invés disso, concentre-se em ouvir ativamente e dar toda a sua atenção. Concentre-se em suas expressões faciais e linguagem corporal, encontre novas atividades para fazer juntos e passe o tempo cultivando a proximidade”, complementa.

Na hora do sexo, principalmente, é preciso atenção total. Cair em distração nesse momento pode arruinar todo o prazer, não apenas do seu parceiro, mas o seu próprio. Por isso, a terapeuta sexual e de relacionamento, Charisse Cooke, complementa dizendo “experiências sexuais intensas não podem acontecer todas as vezes, e tudo bem. Fazer sexo é um momento maravilhoso para se conectar, no entanto, para se manter engajado e tirar o máximo proveito do ato sexual, é útil conhecer maneiras de se manter presente no momento e atento à intimidade que você está compartilhando com seu parceiro”.

A terapeuta diz que, se for difícil para você manter sua mente focada, uma boa técnica é se concentrar no seu corpo e no corpo do seu parceiro para entrar em sintonia sobre o que você está fazendo. “Isso nos permite aprofundar nossa compreensão do que está despertando para nós e nossos parceiros”, diz Charisse.

Uma última dica é se concentrar e sentir as emoções do ato. “Lembre-se de fazer amor. Trazer nossa atenção para nossos parceiros e o quanto amamos e cuidamos deles, o que achamos fofo e atraente neles, ou coisas pelas quais somos gratos neles, pode nos lembrar do elemento amoroso do sexo. Isso pode criar uma energia bonita e poderosa entre vocês dois”, finaliza a terapeuta.

