Telescópio da NASA capta registro incomum no espaço e fenômeno impressiona especialistas; confira

O telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) captou um registro incomum no espaço recentemente e o resultado impressionou especialistas.

O registro foi compartilhado pela instituição por meio de uma postagem na página oficial do Hubble no Instagram.

Como detalhado pela NASA, nesta imagem, um “eco de luz” da estrela variável incomum V838 Mon ilumina a poeira circundante.

V838 Mon está a cerca de 20.000 anos-luz de distância, na periferia da nossa Via Láctea. Confira registro espetacular:

Telescópio Espacial Hubble da NASA

O telescópio Hubble é um satélite artificial não tripulado que transporta um grande telescópio para luz visível e infravermelha.

Foi lançado pela NASA, em 24 de abril de 1990, a bordo do ônibus espacial Discovery.

O Hubble já recebeu várias visitas da NASA, em órbita, para manutenção e substituição de equipamentos obsoletos ou inoperantes.

Desvendando mistérios no gigantesco espaço

Ainda de acordo com as informações, as observações de estrelas do Hubble nos ajudaram a aprender mais sobre a evolução estelar.

E em breve, o telescópio Webb com uma poderosa tecnologia será capaz de revelar estrelas escondidas até mesmo da visão do Hubble.

A capacidade de Webb de distinguir estrelas individuais que estão envoltas por gás e poeira na luz visível mudará o jogo em muitas áreas da pesquisa astronômica.

Mais dados de estrelas significam mais informações sobre os nascimentos e mortes de estrelas, além da taxa de expansão indescritível do nosso universo. Confira:

