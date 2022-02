Saiba quais são as raças de cães menos obedientes

É preciso estar disponível para criar um pet. Os filhotes, principalmente, precisam ser orientados e treinados sobre o que é certo ou não, o lugar correto para fazer suas necessidades, entre outras rotinas. Caso você esteja pensando em adotar um cachorro, algumas raças são mais fáceis de serem treinadas, já outras são mais ‘livres’, menos obedientes e vivem sob o lema de fazer o que querem, parecendo até mesmo com gatos.

Não que essas raças de cães sejam impossíveis de aprender, mas é preciso um pouco mais de paciência e experiência. A seguir, você confere quais são essas raças de cães mais difíceis de treinar.

Galgo afegão

De acordo com o Meganotícias, essa é a raça mais difícil de ser treinada dessa lista. Esse cão é muito amigável, calmo e amoroso com os seres humanos, porém são muito independentes e distraídos. Instruções simples, como fazê-lo sentar, pode ser até fácil de ensinar, mas não vai passar muito disso.

Basenji

Eles são conhecidos como ‘cães que não latem da África’ e, apesar do apelido, seu latido parece mais com um alarme agudo. É uma raça com muita energia e inteligência, mas com pouca capacidade de concentração. Uma sessão de treinamentos com esse cachorro não consegue passar de poucos minutos, até que eles se distraiam.

Basset Hound

Seu corpo alongado, patas curtas e orelhas compridas tornam a raça fácil de ser reconhecida. Esses cães não são um dos mais ativos, mesmo assim possuem muita força. Nem sempre eles estarão dispostos a ouvir a ordem do dono, pois são teimosos e independentes. Eles costumavam a caçar sozinhos, por isso não se acostumaram a seguir instruções.

Chow-chow

Essa raça se parece mais com um ursinho de pelúcia, o que os tornam particularmente fofos. Sua personalidade parece mais com a de um gato do que de um cão, são independentes e obstinados, propensos a fazer ‘o que der na telha’.

