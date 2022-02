Os signos que podem ser frios na frente dos outros e um amor a sós

Alguns signos do zodíaco podem ter dificuldade em demonstrar seus verdadeiros sentimentos de afeto e apreço na frente das outras pessoas. No entanto, o jogo muda completamente quando eles podem desfrutar sozinhos de um momento com aquela pessoa especial.

Confira os signos que parecem frios, mas sabem demonstrar quando estão a sós:

Áries

O ariano gosta de manter sua fama de durão e pode preferir não expor seu afeto para todos. Este signo é caracterizado pelo desejo, mas quando se trata de sentimentos mais profundos, tende a ter cuidado e experimenta uma experiência muito mais especial a dois. Ele é acostumado com a independência e individualidade, o que o faz também não querer ser sempre associado a vida de casal que leva.

Touro

O taurino é adepto dos gestos bonitos de afeto e romantismo, mas nem sempre está disposto a abrir mão da privacidade. Por vezes, prefere deixar os gestos mais amorosos para os momentos certos. Seu compromisso é com quem significa bastante para ele não com os demais. Como é muito observador, sabe que as pessoas também tendem a agir desta maneira e focar na vida alheia.

Confira também: Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 15 a 20 de fevereiro de 2022

Capricórnio

O capricorniano pode ser muito amoroso, mas nem sempre quer deixar sua máscara mais séria cair. Este signo independente gosta de manter certa pose e tende a reservar algumas coisas apenas para quem confia de verdade. Quando está com os outros, ele pode focar nos mais diversos assuntos práticos e que não entregam nada sobre seus verdadeiros sentimentos.

Aquário

O aquariano é pura energia e liberdade, mas também pode ter dificuldade de demonstrar os sentimentos em público. Por vezes, este signo é mais mental e gosta de socializar desta forma, deixando as expressões de afetos e emoções para os momentos privados. Sensibilizar não é com eles, que preferem caminhar por novos modos de conviver e se relacionar, até mesmo no amor.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!