Os signos mais afetados pela entrada do Sol em Peixes

Entre 18 de fevereiro e 20 de março de 2022, o Sol sairá de Aquário e entrará em Peixes! Esta fase de uma conexão especial com as emoções, sentimentos e também intuições, pode ser um pouco mais complexa para alguns signos e é preciso saber como lidar com estas energias.

Confira quais são os signos que passam por momentos mais delicados nesta fase:

Gêmeos

O geminiano pode ter muitas dúvidas sobre o que sente e quer durante esta fase. É melhor colocar as prioridades em uma balança e descobrir o verdadeiro equilíbrio que algumas questões devem ter, principalmente na vida profissional. Aproveitando o poder criativo que esta fase tem, você terá muito a ganhar!

Virgem

O Sol em Peixes costuma tirar o virginiano da zona de conforto e pede uma atenção especial com as suas parcerias, tanto na vida profissional, como sentimental. É hora de visualizar o que é melhor e não temer tanto as novidades. Sua reflexão e inteligência sempre são sábias, portanto é preciso confiança. A intuição também pode dar saltos importantes e assuntos são esclarecidos; abra-se para descobrir a verdade.

Sagitário

As aventuras podem cessar e a energia do sagitariano se torna um pouco mais voltada para o interior; não lute contra a maré e use esta fase para refletir. É preciso olhar para dentro para acessar o passado e o presente, limpando o que precisa ir embora e fortalecendo as verdades que devem ficar. Lembre-se que a nostalgia é normal e pode ser usada para compreensões importantes. Laços também podem ser curados ou dar passos mais sólidos; não tema.

