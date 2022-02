Nova promoção ‘Planeta dos Descontos’ já está disponível na PlayStation Store; confira novidades

Com várias novidades, a nova promoção ‘Planeta dos Descontos’ já está disponível na PlayStation Store (PS Store). Os detalhes da nova ação promocional foram revelados pela Sony nesta semana, por meio de comunicado.

“Economize até 70% em títulos PlayStation selecionados na promoção Planeta dos Descontos”, detalhou no blog oficial.

A lista de jogos inclui Demon’s Souls, Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition, Hitman 3 Standard Edition e muito mais.

Com isso, os jogadores podem aproveitar descontos em múltiplos jogos da PS Store.

É possível visitar a PlayStation Store para ver a lista completa de jogos da promoção (detalhes neste link).

Ainda de acordo com as informações, a nova ação ‘Planeta dos Descontos’ termina no dia 2 de março, às 23h59 (horário de Brasília).

Jogos de fevereiro de 2022 para membros PlayStation Plus

A Sony também divulgou recentemente os jogos de fevereiro de 2022 para membros PlayStation Plus (PS Plus).

São os três títulos: EA Sports UFC 4, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure e Planet Coaster: Console Edition.

Com isso, membros PlayStation Plus terão até o dia 28 de fevereiro de 2022 para baixá-los.

Como informado pela Sony, PlayStation Plus é uma assinatura de pagamento recorrente até que seja cancelada. Confira outros detalhes neste link.

Texto com informações da Sony