Escolher um bom perfume depende de uma série de fatores. Alguns cheiros que podem ser do seu agrado, podem não ser bem aceitos por outras pessoas, e vice-versa. Outro ponto importante é saber escolher qual fragrância combina mais com a estação e com o ambiente.

De acordo com o blog We Fashion Trends, para um perfume ser bem aceito ele precisa possuir três qualidades: agradar o maior número de pessoas, exalar um cheiro acima da média e ter notas ‘afrodisíacas’. Se você está com dúvidas sobre quais são essas fragrâncias, siga a lista a seguir com os 5 perfumes femininos mais elogiados para usar no seu dia-a-dia.

J’Adore (1999, Dior)

Esse perfume concorre entre as fragrâncias mais vendidas do mundo. Possui uma saída frutada e fresca, com o meio floral e vibrante e por fim, deixa um rastro de baunilha e musk.

Light Blue (2001, Dolce & Gabbana)

A fragrância é composta de limonada de jasmim com um toque de bambu e maçã verde. Esse perfume é um floral frutado ultraseco carregado de musk. Porém, a fragrância pode parecer um pouco batida pois se tornou comum em diversos produtos de limpeza. Mesmo que você queira apostar nesse aroma, a escolha é perfeita para quem não gosta de perfumes fortes.

Coco Mademoiselle (2001, Chanel)

De acordo com a história, essa fragrância foi criada por acidente por Chanel enquanto a estilista tentava criar o Chance. De início o perfume apresenta um aroma fresco e cítrico, depois é floral e cremoso, em virtude do jasmim e rosa e seu fundo é quente e macio graças ao patchouli e musk. É o segundo perfume mais vendido do mundo.

LEIA TAMBÉM: Saiba quais são os 10 perfumes femininos mais vendidos do mundo

Brit (2003, Burberry)

É uma excelente escolha para quem deseja um perfume clássico, porém moderno. Ele abre com notas frescas de limão e pera, depois traz amêndoas açucaradas. O coração (meio do perfume) é centrado na flor peônia. Quando aquece, a fragrância mostra suas notas de âmbar, fava tonka e baunilha.

Pure Poison (2004, Dior)

Ocupando mais um lugar nessa lista, a Dior apresenta a versão ‘pura’ de um clássico da marca. O adjetivo ‘pure’ representa limpo, o que faz a fragrância menos sufocante do que a tradicional. Ele apresenta acorde de jasmim-flor de laranjeira, com uma laranja doce e suculenta no topo e madeiras nobres e âmbar na base. “Se Poison for o perfume da rainha má, Pure Poison é o da princesa correta”, diz o texto original.

LEIA MAIS:

Perfumes: 3 dicas CRUCIAIS para escolher a opção marcante e ideal para você

Esse é o perfume favorito da Zendaya

Os melhores perfumes femininos DOCES