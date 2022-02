Qual é a altura ideal para os móveis da cozinha?

Ter uma cozinha planejada é o sonho de todas as pessoas. Porém, mesmo que a vontade não possa ser concretizada agora, é importante seguir alguns padrões de altura para que utilizar a cozinha não seja algo prejudicial para a saúde.

Caso as bancadas ou prateleiras tenham tamanho e alturas irregulares, podem acabar gerando alguns esforços desnecessários, trazendo dores às costas. Por isso, adaptar móveis ou adquiri-los do tamanho correto vai te poupar de uma dor de cabeça. Ou seria de coluna?

Existe uma altura ideal?

Quando se pensa em decoração, a maioria das bancadas vêm com uma medida de altura definida, com o padrão de 90 centímetros. Já os armários superiores possui a altura de 1,55 metros em relação ao chão. Essas medidas são feitas de acordo com a média de altura do brasileiro. Por isso, caso o seu móvel seja planejado, com medidas diferentes das citadas, é preciso que seja respeitado o espaçamento de 65 centímetros entre a bancada e o armário.

Profundidade

Outro ponto de atenção para os armários superiores é sobre a sua largura ou profundidade. Como você vai acabar se debruçando sobre a bancada, o essencial é que a parte de cima seja de 20 a 25 centímetros mais recuado do que a bancada.

Atenção ao microondas

O microondas não deve ficar muito alto ou dentro do armário superior pois isso dificulta o manuseio dos alimentos que estarão quente. Nesse caso, o mais correto é criar um nicho abaixo desse armário de uso exclusivo para o microondas. Uma altura boa para esse nicho seria de 45 centímetros de diferença em relação a bancada.

