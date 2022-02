Professor universitário viraliza no TikTok ao dar notas das provas com memes

Antuan, um professor universitário do México, está viralizando no TikTok. O motivo? Seu jeito pra lá de peculiar de entregar a avaliação de seus alunos.

Em vez do tradicional - e muito chato - sistema de 0 a 10, o professor escolhe memes e figurinhas para indicar aos seus aprendizes como eles se saíram nas provas.

Uma nota alta vem acompanhada de uma imagem de Gru, personagem da franquia “Meu Malvado Favorito”, e a frase “el macho” - algo como “o cara”, em espanhol.

Já uma nota baixa traz uma cena de “Monstros S.A.” e uma piada: “mas ei, pelo menos não faltaram risadas”. Quem se esforça e mesmo assim não pontua, o professor oferece um “não é muito, mas é trabalho honesto”.

José Antonio Morales ficou conhecido simplesmente como “Profe Antuan” nas redes sociais. Desde o mês passado, quando publicou o vídeo a seguir, passou a acumular milhares de visualizações.

No caso do vídeo dos memes nas notas, até mais: foram cerca de 13,3 milhões de visualizações até o momento.

“Profe Antuan” ministra aulas de matemática na Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, localizada na cidade de mesmo nome, ao sul da Cidade do México.

Para quem achou confuso o sistema, calma: o professor divulga também a avaliação no sistema numérico.

Além das notas e de situações cômicas do dia a dia, Morales também dá aulas e responde questões em seus vídeos no TikTok. Alguns são regados de cultura pop.

Em um dos últimos, ele utiliza trechos das músicas de Bad Bunny para aconselhar seus alunos com dicas para as provas. Em outro, “Profe Antuan” e seus colegas de profissão se disfarçam com os uniformes usados por personagens ed “Round 6″, série popular da Netflix lançada no ano passado.

