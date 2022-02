Os signos que se conectam, mas nem sempre estão ligados emocionalmente

Alguns signos do zodíaco possuem facilidade em se conectar com algumas as pessoas, mas quando o assunto é estabelecer laços emocionais, a realidade é bem diferente.

Confira quais são estes signos e as suas motivações:

Áries

O ariano tende a ser muito leal e entregue as suas relações, mas nem todas elas se tornam significativas; é preciso trabalho. Ele se conecta antes de saber se realmente irá investir em um laço mais profundo e emocional. Por isso, muitas pessoas acham que já conquistaram seus sentimentos e confiança, mas ainda falta um bom caminho.

Gêmeos

O geminiano é uma ponte que se conecta com as pessoas facilmente e também facilita que todos ao redor expandam estes laços. No entanto, isso não significa que eles estabelecem uma forte ligação emocional; por vezes, focam em tantas pessoas e grupos ao mesmo tempo que ficam com dificuldade de se aprofundar nos sentimentos.

Libra

O libriano tem grande poder de atração social e se adapta aos mais diversos círculos. Como enxerga a vida em pares, está sempre busca de ter conexões que tragam momentos de felicidade, simpatia e troca. Mesmo assim, levam tempo e esforços em conta na hora de estabelecer um laço mais sólido; eles não querem sentir que estão se limitando a apenas uma coisa ou alguém.

Aquário

O aquariano valoriza muito todas as suas conexões e tende a trabalhar em equipe com desenvoltura. Ele é facilmente ouvido e não tem medo de se tornar líder, mas isso o faz olhar para algumas relações de forma mais prática. Apenas as relações que são próximas e de muita importância em sua vida se aprofundam.

