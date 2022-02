Os signos que precisam ter cuidado com as palavras

Uma lua cheia em Leão ganha os céus nesta quarta-feira (16) e alguns signos do zodíaco devem ter cuidado com as palavras, pois podem se expressar da maneira menos recomendada.

Confira quais são:

Áries

Momento de muitas comunicações, mas também de ter atenção com descontar suas frustrações nas outras pessoas. Quem está vivendo momentos de tédio podem lidar com isso de forma mais densa e é necessário começar a buscar caminhos mais animados, criativos e interessantes na vida. Lembre-se além de encontrar novos rumos, também pode ser a hora de aceitar uma fase de mais descanso e tranquilidade; não se feche.

Gêmeos

Este é um momento de iniciativas e novas sensações, permita que isso motive sua melhor comunicação, mas também fique atento ao egoísmo nas palavras. É hora de comunicar algumas necessidades, mas também tomar a iniciativa de mudar, nem todas as responsabilidades são externas. Mantenha as suas tarefas sob controle e dedique mais atenção aos interesses que são seus. Nos relacionamentos amorosos, esta etapa pede cuidado com o excesso de confiança e pouca flexibilidade; compreenda o valor por trás da reciprocidade.

Veja mais: Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 15 a 20 de fevereiro de 2022

Câncer

Existe muita intuição e extintos falando alto agora; isso pede atenção redobrada com a sua forma de se expressar. Lembre-se que alguns momentos é melhor internalizar e refletir antes de colocar para fora; pese em uma balança para garantir seu autocuidado. O momento de expandir a mente para planejar suas atitudes chegou e é preciso estar preparado para recebê-lo da melhor maneira.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!