Uma lua cheia em Leão ganha os céus nesta quarta-feira (16) e alguns signos do zodíaco ganham um brilho especial que os colocará em evidência.

Confira os signos do zodíaco que mais chamam a atenção:

Leão

Existe uma onda importante de entusiasmo e brilho tomando conta agora! É hora de aproveitar os holofotes, mas também manter a calma para não tomar atitudes que serão julgadas negativamente pelas outras pessoas. Pense bem sobre seus atos e prefira retomar as energias para aplicá-la em seus projetos. Ao ter consciência e maturidade, você tira proveito do poder de resolver os conflitos usando a comunicação.

Libra

Esta energia o coloca no centro das atenções e impulsiona sua capacidade de socializar com todos. Aproveite este incentivo para se conectar com pessoas que podem ser importantes e também com aqueles que ocupam um lugar especial em seus corações. Os momentos vividos tendem a ser significativos e entregaram lições valiosas; fique atento. É valioso usar este momento para a gentileza ou ajuda ao próximo.

Confira também: Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 15 a 20 de fevereiro de 2022

Sagitário

Uma energia de atração vem se intensificando esta semana e o deixa mais popular do que nunca; cuidado com o que diz e expressa, pois muita gente está de olho. É importante assumir a liderança com atenção e maturidade, para assim usá-la a seu favor. Permita expandir as ideias e ouvir. Quem está passando por uma etapa mais ansiosa, precisa encontrar a calma na reflexão, pois existe a hora certa de planejar e a hora de se aventurar. O poder de transformar a seu favor está dentro de você!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!