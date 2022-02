Novo equipamento de exploração NASA envia primeira imagem científica e este foi o resultado espetacular; confira registro

O Imaging X-Ray Polarimetry Explorer (IXPE) da Agência Espacial Americana (NASA), lançado em 9 de dezembro de 2021, forneceu seus primeiros dados de imagem desde a conclusão de sua fase de comissionamento de um mês.

Como detalhado pela NASA, todos os instrumentos estão funcionando bem a bordo do observatório, que busca estudar alguns dos objetos mais misteriosos e extremos do universo.

O IXPE primeiro focou seus olhos de raios-X em Cassiopeia A, um objeto que consiste nos restos de uma estrela que explodiu no século XVII. As ondas de choque da explosão varreram o gás circundante, aquecendo-o a altas temperaturas e acelerando as partículas de raios cósmicos para formar uma nuvem que brilha na luz dos raios X.

Como detalhado pela NASA, outros telescópios estudaram a Cassiopeia A antes, mas o IXPE permitirá que os pesquisadores a examinem de uma nova maneira.

Na espetacular imagem divulgada, a saturação da cor magenta corresponde à intensidade da luz de raios X observada pelo IXPE. Ele sobrepõe dados de raios-X de alta energia, mostrados em azul, do Observatório de Raios-X Chandra da NASA.

Chandra e IXPE, com diferentes tipos de detectores, capturam diferentes níveis de resolução angular ou nitidez. Uma versão adicional desta imagem está disponível mostrando apenas dados IXPE. Essas imagens contêm dados do IXPE coletados de 11 a 18 de janeiro.

Objeto consiste nos restos de uma estrela que explodiu no século XVII

Uma medida importante que os cientistas farão com o IXPE é chamada de polarização, uma maneira de ver como a luz de raios-X é orientada à medida que viaja pelo espaço.

Como detalhado pela NASA, a polarização da luz contém pistas sobre o ambiente onde a luz se originou. Os instrumentos do IXPE também medem a energia, o tempo de chegada e a posição no céu dos raios X de fontes cósmicas.

Com os dados de polarização da Cassiopeia A, o IXPE permitirá que os cientistas vejam, pela primeira vez, como a quantidade de polarização varia no remanescente de supernova, que tem cerca de 10 anos-luz de diâmetro. Os pesquisadores estão atualmente trabalhando com os dados para criar o primeiro mapa de polarização de raios-X do objeto.

Ainda de acordo com as informações, isso revelará novas pistas sobre como os raios X são produzidos em Cassiopeia A. Confira o registro:

IXPE da NASA (NASA/CXC/SAO/IXPE)

Texto com informações da NASA