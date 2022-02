Embora diversas questões já venham sendo esclarecidas, Marte ainda é um mistério não resolvido para a Terra. E, pra tentar esclarecer algumas dúvidas, missões da NASA, Emirados Árabes Unidos e China estão no planeta, em diferentes pontos, examinando sua situação atual e história.

Segundo detalha o portal FayerWayer, pesquisadores japoneses analisaram a perda dos oceanos em Marte. A informação que se tem até o momento é que o planeta tinha oceanos e um campo magnético protetor e diante disso a pergunta que resta é: o que teria acontecido com eles?

No começo deste mês, cientistas da Universidade de Tóquio realizaram uma simulação sobre a perda do campo magnético do núcleo do planeta.

O professor Kei Hirose, do Departamento de Ciências da Terra e Planetárias da Universidade de Tóquio, falou sobre o assunto em um comunicado.

“O campo magnético da Terra é impulsionado por correntes de convecção inconcebivelmente enormes de metais fundidos em seu núcleo. [...] Crê-se que os campos magnéticos em outros planetas funcionam da mesma maneira”

“Embora a composição interna de Marte ainda não seja conhecida, evidências de meteoritos sugerem que é ferro fundido enriquecido com enxofre. Além disso, as leituras sísmicas da sonda InSight da NASA na superfície nos dizem que o núcleo de Marte é maior e menos denso do que se pensava anteriormente”, esclareceu.

“Essas coisas implicam. [...] A presença de elementos adicionais mais leves, como o hidrogênio. Com esse detalhe, preparamos ligas de ferro que esperamos que formem o núcleo e as submetemos a experimentos”, disse o especialista.

Assim foi o experimento sobre os oceanos em Marte

Conduzido pela Universidade de Tóquio, o experimento envolveu diamantes e lasers. Eles criaram uma amostra de material contendo ferro, enxofre e hidrogênio, o que supostamente seria a base do núcleo de Marte.

NASA: Esta foi a forma como Marte perdeu seus oceanos, segundo pesquisa Reprodução

Os pesquisadores colocaram a amostra entre dois diamantes e a comprimiram enquanto a aquecem com um laser infravermelho. Isso permitiu que fosse simulada a temperatura e pressão aproximadas no núcleo.

Em seguida, os cientistas obtiveram imagens do que estava acontecendo durante o derretimento sob pressão e até mapearam a composição da amostra durante esse período.

Após realizar tais procedimentos, a seguinte hipótese foi obtida [trecho extraído do portal FayerWayer]:

O ferro líquido rico em hidrogênio e pobre em enxofre, sendo menos denso, teria se elevado acima do ferro líquido mais denso, rico em enxofre e pobre em hidrogênio, causando correntes de convecção. As correntes, semelhantes às da Terra, alimentaram um campo magnético capaz de manter o hidrogênio em uma atmosfera ao redor de Marte, o que permitiria que a água existisse como um líquido. No entanto, as correntes de convecção em Marte não duraram, ao contrário das da Terra. Depois que os dois ferros líquidos se separaram, não houve mais nenhum fenômeno para conduzir o campo magnético, então o hidrogênio na atmosfera foi soprado para o espaço pelo vento solar. Imediatamente o vapor de água se decompôs e os oceanos de Marte evaporaram, cerca de 4 bilhões de anos atrás.

“Com nossos resultados em mente, espera-se que mais pesquisas sísmicas de Marte verifiquem se o núcleo está de fato em camadas distintas, como prevemos. Se for esse o caso, isso nos ajudaria a preencher a história de como os planetas rochosos, incluindo a Terra, se formaram e explicaram sua composição”, finalizou o professor Hirose.