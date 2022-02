Lua cheia em Leão: os signos que precisam ter cuidado com a impulsividade

Uma lua cheia em Leão ganha os céus nesta quarta-feira (16) e alguns signos do zodíaco precisam redobrar os cuidados quando o assunto é a impulsividade que carregam, pois ela tende a estar ainda mais aflorada.

Confira os signos do zodíaco que precisam ter cautela com as atitudes impulsivas:

Capricórnio

Existem muitos olhares sobre você agora e preciso ter cautela com as palavras e reações; a liderança nunca é individual e compartilhar o ajuda a discernir melhor ou articular planos efetivos. Outro ponto importante é evitar a impulsividade com relação a gastos ou investimentos, revisando prós e contras da maneira mais consciente que puder.

Aquário

Coloque os pés no chão para não deixar a impulsividade tomar conta de nenhuma forma. Reflita sobre as próprias curiosidades e ideias antes de defendê-las com unhas e dentes; isso o ajudará a colocar os planos em prática da melhor fora. Lembre-se que não é possível se comprometer com tudo, mas você pode escolher seus ideais e prioridades com consciência. Cuide-se e se preserve mais para aumentar os potenciais.

Peixes

Seu foco no recente no passado pode ter gerado uma sobrecarga emocional que desgastou. Isso o coloca na defensiva, mas também pronto para atacar sem pensar duas vezes nas reações. Prefira cuidar da sua emocional e mental, buscando a calma e reflexão antes de qualquer coisa. Lembre-se que é preciso ter jogo de cintura para enfrentar o mundo e o ego não contribui em nada na adaptabilidade. Estabeleça a consciência e calma na rotina!

