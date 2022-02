Limpar a casa diariamente equivale a fumar até 40 cigarros por dia, afirma estudo

Não tem sensação melhor do que ter a casa limpa diariamente, não é mesmo? Sentar-se no sofá e ver tudo de fato do jeito que você esperava. 😍😍😍 Mas, você sabia que esta prática pode acabar sendo prejudicial para a sua saúde?

Sobre o questionamento anterior, caso tenha ficado curioso, um estudo da Universidade de Bergen, na Noruega, trouxe mais detalhes sobre o tema e nós te explicamos a seguir todos os detalhes.

Por que limpar a casa com esta frequência é algo negativo?

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro Chile, o impacto principal da limpeza diária está na saúde respiratória. Em linhas gerais, o estudo aponta que a manutenção diária pode a longo prazo afetar os pulmões e causar danos graves que resultam em possíveis doenças respiratórias.

E qual a relação deste tema com o cigarro?

A avaliação feita pela Universidade de Bergen compara ambos temas devido aos produtos químicos que fazem parte dos componentes dos produtos de limpeza, com destaque especial para os em formato aerosol.

Dados do estudo

Determinando que existem fortes condições para pessoas que estão mais expostas aos produtos químicos, o estudo avaliou mais de 6 mil homens e mulheres durante um período de 20 anos.

Em suas conclusões, a análise reforça que para estes casos [de exposição a produtos químicos em aerosol] a longo prazo, seria o equivalente a fumar entre 20 e 40 cigarros por dia.

“As mulheres que limpam em casa ou que trabalham como faxineiras profissionais apresentaram uma aceleração no declínio da função pulmonar”

Assim sendo, diante das informações compartilhadas, é necessário se atentar ao uso de produtos químicos e, se possível, reduzir o uso de componentes em formato aerosol, segundo alertado também pelo portal chileno.