Famosa rede social está entre as que mais coletam dados dos usuários

Uma pesquisa revelou que o TikTok é a rede social que mais coleta dados de seus usuários. O aplicativo, popular entre crianças e adolescentes, permite que terceiros acesses essas informações.

O resultado da pesquisa foi divulgado pela agência de marketing URL Genius. Ele também apontou o YouTube como outro grande coletor de dados.

Contudo, existem algumas diferenças. O YouTube informa que a coleta de dados são relacionadas ao histórico de busca e a localização, com o objetivo de melhorar a recomendação de vídeos e propagandas.

Por outro lado, o TikTok não informa qual o objetivo dessa coleta.

Outra informação revelada pela URL Genius é que o YouTube faz uso de 14 rastreadores, sendo 10 da própria empresa e outros quatro de empresas terceirizadas.

Enquanto isso, o TikTok também faz uso de 14 rastreadores, mas apenas um é da empresa; todos os outros 13 são de terceiros.

Entre os dados coletados, estão informações sigilosas como biometrias facial e vocal dos usuários.

O TikTok já foram questionados sobre as motivações sobre solicitar tantas informações e o que faz com elas. No ano passado, por exemplo, os executivos da ByteDance (empresa que gere o TikTok) foram chamados pelo Senado dos Estados Unidos para dar explicações, mas conseguiu evitar as respostas.

