Esse é o perfume favorito da Zendaya

Conhecida pelo seu papel de MJ nos últimos filmes do ‘Homem-Aranha’ e pela sua atuação brilhante como Rue em ‘Euphoria’, Zendaya é uma das atrizes mais em alta do momento. Por isso, é comum que os fãs queiram saber algumas curiosidades sobre ela.

Que na vida real ela namora o Peter Parker... Quer dizer, Tom Holland, seu par romântico nos filmes do ‘teioso’, todo mundo já sabe. Mas uma curiosidade é: qual perfume será que ela usa? A seguir você confere o perfume favorito da Zendaya e de outras 4 celebridades, de acordo com o site The Celebrity Fragrance Guide, ou O guia de fragrâncias de celebridades.

Lady Gaga

Além de cantora e compositora, Lady Gaga também é uma ótima atriz, com um dos seus papéis mais conhecidos sendo no filme ‘Nasce Uma Estrela’, onde a cantora levou a estatueta do Oscar como melhor canção original. Stefani Joanne Angelina Germanotta tem como perfume favorito o Thierry Mugler Womanity. Além disso, ela possui suas próprias fragrâncias: Lady Gaga Fame e Eau de Gaga.

Angelina Jolie

Angelina Jolie despensa qualquer comentário. Presente em diversos filmes, como protagonista ou não, uma das suas últimas aparições foi em ‘Eternos’, da Marvel, onde interpreta Thena. Ela não possui apenas uma fragrância favorita, mas segundo o site, já citou o Love In White, da Creed, e o Bvlgari Black como os perfumes que utiliza.

Zendaya

Conforme dito anteriormente, ela é uma das atrizes mais em alta atualmente. Começou em programas da Disney, e hoje faz par romântico com seu namorado da vida real, Tom Holland, na franquia do ‘Homem-Aranha’, além da uma atuação impecável na série ‘Euphoria’, da HBO Max. Ela é garota-propaganda da fragrância Idôle Eau de Parfum, da marca Lancôme.

Chloë Grace Moretz

A atriz é vista principalmente em filmes de aventura com teor de catástrofe. Já foi protagonista em filmes sobre ‘fim do mundo’ como ‘A 5ª Onda’ e atualmente estrelou o original da Netflix intitulado ‘Mãe x Androides’, que saiu nas plataformas no final de 2021. Assim como Zendaya, tem seu rosto vinculado a uma fragrância específica, a Coach Floral Eau de Parfum.

