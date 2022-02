Desistiu do Spotify? Saiba como exportar sua biblioteca de músicas

Resolveu deixar o Spotify e trocar de streaming de música? Dá para levar sua biblioteca de músicas para o próximo serviço, com suas playlists e músicas favoritas.

Uma das principais preocupações entre fãs de música é perder seus dados ao migrar de um serviço para outro. Alguns, optam por utilizar o Last.fm para contabilizar os streams. Outros, preferem verificar as estatísticas unicamente no aplicativo de música desejado.

Seja como for, a possibilidade de exportar os dados do Spotify é uma boa alternativa para quem não quer criar uma lista de reprodução do zero em outro app.

Para isso, é preciso utilizar algumas ferramentas de terceiros. Nesse caso, é preciso fazer login com sua conta do Spotify e no futuro serviço de streaming. Aí, basta selecionar suas músicas e esperar.

Vale lembrar que cada serviço de streaming de música tem catálogos diferentes. Justamente por isso, algumas músicas podem não estar disponíveis - como acontece no caso das canções de Neil Young, que não estão no catálogo do Spotify.

Veja duas ferramentas que auxiliar a exportação de bibliotecas de músicas:

FreeYourMusic

Esta ferramenta funciona apenas através da instalação de um programa. Está disponível nas lojas de aplicativos para Android e iOS, bem como para download para macOS e Windows.

Abra o aplicativo FreeYourMusic no seu celular; Clique no ícone do Spotify; Faça o login com a sua conta do Spotify; Escolha o serviço de destino e faça o login dele também; Ao iniciar, o app mostra todas as listas de reprodução que estão vinculadas ao seu Spotify. Escolha quais deseja exportar; Clique em Iniciar transferência.

Caso queira exportar outras listas após o término, basta reiniciar o processo e escolher as que ficaram faltando. O serviço permite que você transfira apenas listas de reprodução.

Tune My Music

A ferramenta funciona pelo navegador, bastando acessar o site na web.

Acesse o site Tune My Music; Escolha a plataforma de origem da transferência - no caso, o Spotify; Faça login com a sua conta do Spotify; Clique em Carregue da sua conta do Spotify para abrir sua biblioteca (também é possível inserir o link de uma playlist específica); Escolha o que deseja exportar; Clique em Seguinte; Escolha seu futuro serviço de streaming; Faça o login na respectiva plataforma; Confirme as informações e clique em Começar.

O progresso será informado na página principal. Depois, é só acessar suas músicas no novo streaming. O Tune My Music tem um limite de conversão de até 1 mil faixas, na versão gratuita.

