Como se proteger de golpes românticos estilo ‘O Golpista do Tinder’? Foto: Pexels

Nos últimos tempos, a cultura pop vem apresentando diversos filmes e séries sobre golpes na internet. A produção de maior sucesso atualmente é o documentário ‘The Tinder Swindler’, ou ‘O Golpista do Tinder’, disponível na Netflix, que conta a história dos crimes reais cometidos por Simon Leviev a partir do aplicativo de relacionamento.

Mas esse caso não é isolado. De acordo com a UK Finance, desde 2019 os casos de golpes de namoro online aumentara em 74%. Por isso, abaixo você confere algumas dicas baseadas no texto publicado no Metro Reino Unido (em inglês) de como se proteger desses golpes.

Nunca envie dinheiro ou presentes para alguém que você não conheceu pessoalmente

Isso parece um pouco óbvio, mas muitas pessoas acabam se deixando levar pela conversa, principalmente quando o golpista diz que precisa de ajuda. Você deve ficar em alerta principalmente se alguém te enviar dinheiro primeiro e depois pedir que você envie alguma quantia de volta. Eles podem fazer isso para tentar ganhar sua confiança.

Converse com alguém em quem você confia

Conversar com algum amigo ou familiar sobre esse novo interesse amoroso vai fazer com que você veja a perspectiva de fora, sem estar influenciado pelo momento. Eles podem te alertar sobre algum ponto que você não percebeu.

Não tenha pressa

Paixões à primeira vista existem, mas nesse caso é preciso todo cuidado caso o relacionamento pareça estar progredindo muito rápido. Os golpistas trabalham para enganar muitas pessoas ao mesmo tempo, por isso podem se confundir nos detalhes, então preste atenção em todas as conversas e leve o relacionamento devagar.

Pesquise

Não tenha medo de stalkear todas as redes sociais e descobrir tudo sobre a vida da pessoa. Uma técnica é pesquisar sobre as imagens que ela posta, para verificar se a foto é realmente verdadeira. Uma pesquisa avançada de imagem pode revelar aonde ela foi publicada originalmente e se outras páginas da internet estão utilizando aquela imagem.

Veja como pesquisar uma imagem via Google Chrome:

Localize a imagem que deseja pesquisar na página em que a encontrou originalmente;

Clique com o botão direito do mouse na imagem;

Selecione ‘Pesquisar imagem no Google’;

O Google exibirá os resultados de sua pesquisa.

Não tenha medo de se apaixonar e de tentar algo a partir dos aplicativos de relacionamento, mas utilize todas essas dicas para não se apaixonar por um golpista.

