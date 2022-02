Como cada signo será afetado pela Lua Cheia em Leão

Nesta quarta-feira (16) uma Lua Cheia em Leão ganha os céus e terá efeitos importantes em todos os signos do zodíaco, principalmente quando se trata de iniciativas, aventuras e explorar os próprios desejos.

Confira como cada signo será atingindo por esta Lua leonina e especial:

Áries

Momento de muita criatividade e paixão com tudo aquilo que é importante, seja na carreira, metas ou vida amorosa. Aproveite esta fase para ouvir o coração e abrace o incentivo de chegar ao prazer com o que faz.

Conselho bônus: olhe para o outro, pois ser a razão da felicidade alheia também é importante.

Touro

A conexão com as outras pessoas se torna ainda mais importante e possível encontrar a estabilidade em alguns relacionamentos ou descobrir o verdadeiro valor deles. Sempre é possível melhorar e encontrar soluções que reconectam os laços.

Conselho bônus: não deixe a teimosia impedir mudanças positivas.

Gêmeos

Momento de comunicação, ideias e confiança que favorece todos os seus planos e movimentos. Sua personalidade está em foco e é preciso manter a organização, sempre atento as tarefas e palavras; não aja pela impulsividade.

Conselho bônus: quem se destaca, também lida com maiores responsabilidades.

Câncer

Hora de cuidar e investir em você! Aproveite este gás de valor e autoestima para ir atrás do que é importante em sua vida, mesmo que sejam metas pequenas. Ao olhar para si e ter mais consciência, é possível suprir necessidades para ser feliz.

Conselho bônus: não tema mais e leve em conta o que você merece.

Leão

Hora de encontrar sua verdadeira luz e confiança! Use esse impulso de autenticidade e energia para conseguir o reconhecimento que deseja. Apenas mantenha a calma e não se meta em situações desconfortáveis motivadas pelo ego.

Conselho: o planejamento e consciência sempre vencem a impulsividade.

Virgem

O momento é de muita energia e algumas surpresas. Permita que sua intuição o ajude e lidar com este território sonhador sem medo. É preciso fantasiar para começar a criar a realidade e chegar em planos concretos.

Conselho bônus: é importante ser sensível as suas necessidades e as dos outros.

Libra

Existe muito mais focos nos objetivos, assim como possibilidade de que novas paixões sejam despertadas. Não reduza sua mente e abrace a criatividade que expande tudo ao seu redor. Ao abrir as portas da convivência e descobertas tudo fica mais entusiasmante.

Conselho bônus: apenas não se esqueça do seu próprio bem-estar emocional e processos.

Escorpião

Você encontra o brilho na vida pessoal ou profissional. Como esta é uma fase de atrair atenção, tenha uma maior consciência das suas atitudes e use isso a seu favor; os aplausos virão. Pessoas se aproximam e algumas delas são muito importantes para os seus objetivos.

Conselho bônus: ser bem-sucedido não é sinônimo de esquecer as próprias verdades.

Sagitário

Abrace as aventuras e aquilo que seu coração deseja arriscar; viagens, desafios e a expansão da mente chegam em boa hora. Você é capaz de contar com a sorte ao seu lado e também a consciência.

Conselho bônus: a intuição é aliada e a ansiedade pode nublá-la; mantenha a calma.

Capricórnio

Tudo começa a se movimentar e você pode renascer tomando as rédeas da própria vida. Gaste melhor seu tempo e se afaste daquilo que causa bloqueios; você começa a soltar e acessar desejos mais profundos.

Conselho bônus: você é capaz de qualquer coisa, mas também deve ser responsável nas ações.

Aquário

A paixão aumentará em sua vida e é hora de deixar isso acontecer. Já não tenha tanto medo de se comprometer e dar espaço a vida amorosa ou relacionamentos. Permita que seu coração guie e cresça.

Conselho bônus: ponderar e chegar a acordos é uma atitude que sempre será valorizada.

Peixes

As surpresas chegam, mas podem tirar alguns planos do lugar. Cuide da saúda mental e emocional para abraçar as oportunidades sem medo. As mudanças sempre chegam e muitas vezes sacodem a rotina positivamente.

Conselho bônus: quando um mundo novo se abre, você pode sempre contar com a intuição.

