Caseiro ou a laser? Saiba qual é o clareamento dental mais indicado

Seja com próteses, aparelhos ortodônticos e até lentes de contato para os dentes, investir em um sorriso bonito está sendo algo cada vez mais cobiçados pelos brasileiros. Não se trata apenas de saúde, mas também de estética, afinal, quem não gosta de ter um sorriso branco e chamativo?

Mesmo com as máscaras escondendo metade do rosto das pessoas, existe uma alta procura por tratamentos. Isso é um forte indicativo de autocuidado para manter uma boa autoestima, muito abalada inclusive por conta da pandemia.

Uma das técnicas que vem crescendo nos consultórios é o clareamento dental, que como o nome já diz, tem como objetivo remover o amarelado do dentes, os deixando mais brancos. Mas você sabe como funciona esse procedimento? “Nossos dentes possuem canalículos dentinários. Falando didaticamente, lembra uma esponja de lavar louça, cheia de furinhos. O gel clareador tem a função de penetrar esses canalículos e, a partir de um processo semelhante ao da água oxigenada, forma bolhas e expulsa a pigmentação alimentar”, explica a dentista clínica geral, Silvânia de Sousa Lima Silva.

Caseiro x Consultório

Para esse tipo de tratamento, existem dois métodos: caseiro e a laser. A dentista diz que o grau de clareamento é o mesmo, o que muda é a sensibilidade obtida de acordo com a técnica escolhida, o tempo até aparecer os primeiros resultados e também o preço. De qualquer forma, em ambos os casos, é preciso ir a um consultório especializado para tirar o molde.

No clareamento caseiro, o dentista responsável entrega ao paciente o molde e o gel clareador, que deve ser aplicado em casa durante alguns dias e por um período de tempo, seguindo todas as recomendações do especialista. Já no consultório, a técnica é quase a mesma, a diferença está no laser, utilizado para ‘acelerar’ o processo, fazendo com que o resultado apareça mais rápido. Em contrapartida, esse tipo de clareamento deixa o dente um pouco mais sensível.

“O clareamento não prejudica os dentes, mas pode agravar alguma situação pré-existente. Além disso, não é indicado para paciente com sensibilidade, pois o estímulo do quente ou gelado são transmitidos ao nervo através dos canalículos, e o clareamento facilita esse percurso”, informa Silvânia.

Quanto tempo dura?

A dentista diz que não existe um tempo certo de duração do clareamento e quando os dentes vão voltar a ficar amarelados, pois isso depende do consumo de alimentos com pigmentação. “A duração oscila de acordo com a dieta do paciente, quanto mais ingerir alimentos com pigmentação, mais rápido amarela. Eu aconselho um retorno ao dentista após 6 meses e caso necessário, é feito uma manutenção”. Ela lista os alimentos que devem ser evitados durante o tratamento, que são o café puro, vinho, refrigerantes com corante, molho shoyu, entre outros alimentos que contenham pigmento.

É preciso também ficar atento a todos os dentes, pois alguns podem ficar amarelados antes. “Nosso dente é composto por 2 camadas: esmalte (branco) e dentina (amarelada). O canino, por exemplo, é um dente muito ‘bojudo’, e por isso contém uma camada maior de dentina, o que faz com que ele seja mais amarelado. Outro sinal é o desgaste dessa primeira camada devido a escovação forte ou o ranger dos dentes, dando visibilidade à dentina, finaliza a dentista.

