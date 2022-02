Aplicativo de relacionamentos revela tendências para este ano

Depois de passar por diversas emoções vivendo esses últimos anos de pandemia, uma pesquisa realizada em dezembro de 2021 pelo aplicativo de relacionamentos Badoo com mil pessoas solteiras, mostra que o ano de 2022 mostra ser um período promissor e cheio de esperanças no âmbito de relacionamentos.

Os dados mostram que as pessoas solteiras estão deixando de lado suas ‘preferências’ e optando pela qualidade dos encontros ao invés de quantidade. O aplicativo contou a especialista global da área de namoro, Sophie Mann, para contar as tendências deste ano. Confira:

Novos horizontes

Em 2021, muitas pessoas deixaram de procurar por um tipo ideal de pessoa e começaram a buscar alguém diferente. A pesquisa mostra que 68% dos brasileiros estão mais abertos a namorar pessoas fora das suas preferências, com 50% desses número informando que namorar alguém que parecia se encaixar no seu tipo não funcionou.

Somente amigos?

Muitos relacionamentos são provenientes de amizades. Neste ano, a tendência é que haja mais procura por pessoas conhecidas na vida real. De acordo com os números, 33% dos solteiros já mantiveram conexão com alguém que conhecem em um aplicativo de namoro, com 42% afirmando que convidá-los para sair se torna mais fácil por esse motivo.

“Um aplicativo de namoro é um lugar seguro para mostrar seu interesse por alguém, ao ver alguém que você conhece em um aplicativo de namoro, você já consegue ver as intenções dele e se sentir mais seguro em avisá-lo de que você é interessado,” diz Sophie Mann.

Sem hora para ir embora

A pandemia fez com que as pessoas começassem a perceber o tempo de maneira diferente, especialmente as pessoas solteiras. Por esse motivo, elas acham mais importante que agora os encontros sejam mais longos, para que haja uma conexão mais profunda. Em 2021 os encontros duraram em média três horas e meia e em 2022 eles gostariam de participar de encontros mais longos.

‘’Os solteiros geralmente acham difícil sair totalmente de sua zona de conforto no primeiro encontro, então, gastando um pouco mais de tempo com eles, é muito mais fácil estabelecer uma conexão mais profunda”, comenta a especialista.

De volta ao jogo

O período de isolamento mexeu com os sentimentos e emoções. Novos relacionamentos surgiram e muitos acabaram. Agora que o isolamento está menos rígido em virtude das vacinações, 47% dos entrevistados afirmam que estão querendo namorar neste ano.

Os emojis podem comunicar bem mais do que qualquer palavra quando o intuito é flertar. Os mais utilizados na paquera são o apaixonado 😍 (34%), seguido do sorrindo 😊 (33%) e o piscando o olho 😉 (27%).

Porém, a especialista alerta para o uso excessivo dos emojis durante os bate-papos, pois eles podem fazer com que a conversa não flua. “Emojis são uma maneira fácil de deixar alguém saber o que você está pensando e podem ser uma forma divertida de quebrar o gelo e transmitir emoções. Ao contrário das palavras, os emojis raramente são distorcidos, embora seja importante que usemos uma combinação de imagens e palavras para ajudar a mostrar interesse”, finaliza Sophie.

