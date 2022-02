7 alimentos proibidos para quem sofre de osteoporose

Para manter a saúde dos ossos em dia, é essencial que seja feita uma dieta consumido produtos com cálcio e vitamina D, pois esses compostos reparam e protegem a estrutura óssea, evitando maiores problemas e auxiliando o corpo quando a idade vem chegando.

Assim como alguns alimentos podem auxiliar, existem aqueles que podem acabar danificando os ossos, principalmente quando o paciente é diagnosticado com problemas como a osteoporose. Por isso, a seguir você confere uma lista retirada do site Meganotícias (em espanhol) com 7 alimentos que danificam os ossos.

Carnes vermelhas

De acordo com a nutricionista Dina Khader, o consumo excessivo de proteína animal pode estar associado à diminuição da densidade óssea. “Se você tem osteopenia ou osteoporose, deve limitar a carne vermelha a duas vezes por semana e manter porções pequenas entre 100 e 170 gramas”, indica a especialista.

Espinafre cru

Mesmo possuindo uma grande quantidade de cálcio, o espinafre cru pode fornecer oxalatos, que impedem a absorção total do mineral. Um dica é fazer uma receita que contenha espinafre, mas também queijo, pois assim o produto à base de leite balanceia o consumo do cálcio.

Vegetais

Alguns antinutrientes (fitatos) encontrados em leguminosas podem interferir na absorção de diversos minerais, incluindo o cálcio. Para evitar esse problema, cozinhe bem todos eles antes do consumo.

Álcool

Além de diversos outros problemas de saúde e de danificar órgãos como o fígado e o cérebro, o consumo de álcool também pode ser danoso aos ossos. Um estudo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (National Library of Medicine) mostra que, em casos graves, o álcool pode fazer com que um jovem entre 19 e 30 anos tenha a mesma qualidade óssea que um adulto mais velho.

“O uso crônico e pesado de álcool contribui para a baixa massa óssea, diminuição da formação óssea, aumento da incidência de fraturas e o retardo na cicatrização de fraturas”, diz a nutricionista.

Cafeína

O consumo de cafeína pode contribuir para a baixa densidade óssea, principalmente em mulheres no período pós-menopausa. “Você perde cerca de 6 miligramas de cálcio para cada 100 miligramas de cafeína que ingere”, conta Dina.

Refrigerante

Uma pesquisa analisou 73 mil mulheres em período de menopausa que consumiam muita bebida gaseificada. Os resultados mostram que quanto mais elas bebiam esse tipo de líquido, maior a probabilidade de fraturas no quadril.

“Beber 7 ou mais bebidas gaseificadas por semana reduz a densidade mineral nos ossos e aumenta a chance de fratura”, explica a endocrinologista Felicia Cosman.

Sal

O sal em excesso, principalmente encontrado em lanches ricos em sódio, pode afetar os ossos pois vai causar uma eliminação excessiva do cálcio pelos rins. O alto consumo desse mineral está diretamente relacionado à osteoporose em adultos.

