Os melhores perfumes femininos DOCES

Alguns perfumes chamam atenção não pela potência ou fixação, mas pelo cheiro extremamente doce e agradável. As fragrâncias conhecidas como gourmand podem aguçar até o apetite, pois lembram cheiro de doces cremosos.

O termo é derivado do francês gourmandise, que em português significa gula, fazendo referência às comidas açucaradas, como guloseimas, chocolate, caramelo, algodão doce, entre outros.

Porém, é preciso atenção para não se confundir. Não é toda fragrância que lembra alimentos que fazem parte desse grupo olfativo. Os perfumes frutais, por exemplo, mesmo tendo notas de frutas, não entram na categoria gourmand.

Conforme informado pelo site Beleza na Web, a primeira fragrância gourmand foi a Angel, de Thierry Mugler, lançada em 1992, sendo considerado um tipo de aroma bem jovem, já que os primeiros registros de perfumes são datados do Egito Antigo.

“Essas notas que lembram doces são criadas sinteticamente, em laboratório. Não tem como extrairmos muitas delas diretamente da natureza”, explica a autora do texto, Camila Casemiro, especialista em perfumes.

LEIA TAMBÉM:

⋅ 5 melhores perfumes femininos AMADEIRADOS

⋅ Touca de cetim para dormir realmente funciona?

⋅ Os 5 melhores perfumes da linha Floratta

Os gourmand também podem trazer memórias da infância, pois as notas adocicadas, densas e quentes dão uma sensação de conforto. Mas não são perfumes apenas joviais, pois também é possível encontrar uma variedade de aromas adultos. “Um dos acordes muito usados nesses perfumes é o de vanila. Alguns tipos como a Bourbon ou a de Madagascar são mais chiques e opulentas, menos doces, garantindo assim mais elegância”, conta Camila.

A baunilha, ou vanila, quando se fala em fragrância, é bem comum nesses perfumes. É utilizada com um nome um pouco diferente para que não haja confusão. “Em perfumaria, adotamos esse termo para diferenciar do extrato culinário que as pessoas encontram no mercado. Mas em tese, a matéria prima seria a mesma”.

As fragrâncias gourmand são mais indicadas para serem usadas nas estações mais amenas, como outono e inverno, pois durante o verão podem ficar enjoativas. É preferível, inclusive, o uso noturno.

Agora que você já sabe o que é o verdadeiro perfume doce, que tal conhecer alguns modelos?

Candy (PRADA);

La Vie Est Belle (Lancôme);

212 Sexy (Carolina Herrera);

La Tentation (Nina Ricci);

CK One Shock (Calvin Klein);

Boss Orange Woman (Hugo Boss);

Viva La Juicy Noir (Juicy Couture).

LEIA MAIS:

⋅ Você sabe a diferença entre eau de parfum e eau de toilette? Veja exemplos

⋅ 5 joias que TODA MULHER deveria ter

⋅ 6 melhores perfumes femininos nacionais