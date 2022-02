O registro arrepiante captado pelo telescópio Hubble da NASA de um aglomerado globular; confira

Um registro arrepiante foi captado pelo telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) de um aglomerado globular.

Como detalhado pela NASA, os astrônomos esperavam encontrar um buraco negro “médio” neste aglomerado de estrelas, mas em vez disso encontraram evidências de uma concentração de pequenos buracos negros

Para isso, a situação foi retratada na impressão de um artista e compartilhada pela instituição nas redes sociais.

Como detalhado pela NASA, este é um aglomerado globular, que é um grupo denso e bem compactado de estrelas.

Durante anos, os cientistas debateram se buracos negros de tamanho médio podem existir nesses aglomerados.

Buracos negros de massa intermediária são o elo perdido há muito procurado entre buracos negros supermassivos e buracos negros de massa estelar, que se formam após o colapso das estrelas.

Ainda de acordo com as informações, depois de estudar este aglomerado com o Hubble, os astrônomos perceberam que as estrelas não estão orbitando um buraco negro.

Em vez disso, há uma forte concentração de buracos negros de massa estelar à espreita no aglomerado. Confira o registro: