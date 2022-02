por qual motivo os cachorros lambem?

Lamber faz parte do cotidiano de todos os cães. Desde filhotes eles aprendem o movimento, que é utilizado para se comunicar e interagir com outros animais.

Mas parece que os cachorros tem um hábito particular que é lamber os seus donos. Muitos acham que isso é um sinal de afeto, como se o cão estivesse literalmente beijando. Mas será que as lambidas representam isso mesmo?

A língua é utilizada para aprimorar os odores, assim como os humanos que utilizam o olfato para ajudar a ‘saborear’ a comida. Ou seja, toda vez que seu cachorro te lambe ele está absorvendo os diferentes cheiros que emanam do seu corpo.

LEIA TAMBÉM:

⋅ Mora em apartamento? Saiba quantos animais de estimação você pode ter

⋅ Sphynx: descubra 8 fatos sobre essa raça de gato considerada peculiar

⋅ As raças de cães mais feias, porém fofas

Você já reparou que eles preferem passar a língua nas suas mãos, pés e rosto? Isso ocorre porque são essas áreas do seu corpo que estão localizadas as as glândulas sudoríparas, conhecidas como écrinas e apócrinas. Os écrinos liberam fluidos inodoros, compostos principalmente de sal; enquanto isso os apócrinos fazem o mesmo com o suor.

Mas não é apenas isso. Caso o cachorro queira lamber as suas orelhas, é porque ele está demostrando sinal de afeto. Assim como eles fazem com os seus filhotes, ele esta querendo cuidar de você.

Agora, se o seu cachorro tenha o costume de lamber o ar, preste atenção pois isso pode indicar uma série de fatores, como transtorno compulsivo, dor de dente, náuseas, desconforto gastrointestinal, convulsões e disfunção cognitiva canina.

Caso note algo de estranho, procure um veterinário para informar o sintomas.

LEIA MAIS:

⋅ Como saber se o seu cachorro está com ciúmes?

⋅ Descubra quais são os cheiros que os gatos detestam

⋅ Seu cachorro pode estar com depressão e você não sabe