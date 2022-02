Os 5 melhores perfumes da linha Floratta

Quem conhece e acompanha o mercado de perfume há algum tempo sabe que a linha Floratta é uma das mais clássicas no Brasil. Com isso, a linha vem expandido cada vez mais, criando várias versões, mas sem perder a essência.

Segundo o site Planeta Neon, a linha Floratta tem como objetivo explorar a delicadeza das flores com inúmeras combinações, por isso são perfumes ideais para mulheres. O site separou uma lista com as melhores fragrâncias da linha. Veja a seguir:

Blue

Esse é o perfume mais clássico da linha. Foi lançado em 1998 e a partir daí o Floratta se consolidou no mercado.

As notas presentes em suas fragrâncias são: chá, lima, gerânio, bergamota, tintura de rosa, lírio-do-vale, gardênia, jasmim-manga almíscar, cedro da virgínia, sândalo e vetiver.

Rose

Esse possui um aroma mais delicado e romântico, um floral frutado bem suave, podendo ser usado no dia-a-dia ou em ocasiões mais elegantes.

Notas: pimenta rosa, notas frutadas, tangerina, pêssego, cassis ou groselha, damasco, tintura de rosa, ylang ylang, gardênia, lírio-do-vale, almíscar e notas amadeiradas.

Gold

O in Gold é um perfume floral frutado, ideal para mulheres modernas e de sucesso.

Notas: pêssego, abacaxi, orquídea e néroli, jasmim, heliotrópio, lírio-do-vale, âmbar, baunilha, sândalo e almíscar.

Simple Love

Lançado em 2021, esse é um dos mais marcantes da linha Floratta, porém sem muito exagero. É dinâmico e elegante. Não é indicado para quem gosta de perfumes mais suaves.

Notas: pêssego, frutas vermelhas, bergamota, tangerina, toranja rosa, magnólia, lírio-do-vale, tuberosa, almíscar, patchouli ou oriza, âmbar, ládano, amêndoa e baunilha.

Red

Essa fragrância é inspirada na flor de maçã de Vermont. Apesar do toque adocicado, esse perfume traz a ideia de romance, por isso é indicado para uma mulher romântica, que sabe o que quer e não mede esforços para isso.

Nesse perfume é possível encontrar notas de bagas vermelhas, maçã, laranja, notas florais, tuberosa, flor de laranjeira, violeta, lótus, chocolate amargo, âmbar, almíscar, cedro e sândalo.

