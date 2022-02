O recém-implantado Telescópio James Webb acaba de trazer uma importante novidade: suas duas primeiras fotos, que são na verdade uma selfie e uma estrela.

Segundo detalha o portal FayerWayer, localizado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, o James Webb orbita o segundo ponto Lagrange Sol-Terra, conhecido como L2.

“Toda a equipe do Webb está em êxtase com o quão bem os primeiros passos de imagem e alinhamento do telescópio estão progredindo”, ressaltou Marcia Rieke, investigadora principal do instrumento NIRCam, à NASA.

Aos que desconhecem, em linhas gerais, ele tem como objetivo detectar a luz das primeiras estrelas e galáxias em formação, a população estelar de galáxias próximas e estrelas jovens na Via Láctea e objetos do Cinturão de Kuiper.

Análise de imagens obtidas pelo telescópio

Sobre o primeiro registro, a selfie, esta serviu para ajudar a alinhar os espelhos do telescópio. Enquanto isso, a outra imagem, na qual parece um campo estelar, é na verdade uma estrela capturada por cada um dos 18 segmentos do espelho.

Novo telescópio da NASA revela suas duas primeiras imagens em órbita; confira os registros Reprodução

Para localizar a estrela, o Telescópio apontou 156 posições diferentes ao redor do local da base, gerando 1.560 imagens.

Novo telescópio da NASA revela suas duas primeiras imagens em órbita; confira os registros Reprodução

Registros foram um ‘sucesso’

“Recolher tantos dados apenas no primeiro dia exigiu que todas as operações científicas do Webb e sistemas de processamento de dados na Terra funcionassem perfeitamente com o observatório no espaço desde o início”, relatou a vice-cientista do Telescópio Webb, Marshall Perrin.

“Encontramos luz de todos os 18 segmentos muito perto do centro, logo no início dessa busca! É um ótimo ponto de partida para o alinhamento de espelhos”

Embora o resultado atual, a NASA reforça que em um futuro serão obtidas fotos mais nítidas e carregadas de detalhes, à medida que os demais instrumentos atingirem as temperaturas de operação criogênicas esperadas, passando a capturar dados.

