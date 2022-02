Hubble da NASA capta fenômeno espetacular no espaço; confira registro

O telescópio espacial Hubble da NASA (Agência Americana) captou recentemente um fenômeno espetacular no espaço.

Como informado pela NASA, nesta imagem um par de galáxias em interação conhecido como Arp 282 está experimentando uma interação de maré.

Isso ocorre quando a gravidade de um objeto faz com que outro objeto se estique ou distorça.

No caso de Arp 282, é possível ver as forças de maré em ação como um delicado fluxo de matéria que liga visivelmente as duas galáxias.

Como detalhado pela pela NASA, não é incomum as galáxias se fundirem, colidirem ou passarem umas pelas outras, mas é uma raridade que uma interação tão visível e dinâmica seja capturada.

Curiosamente, se as emissões totais dos núcleos energéticos de ambas as galáxias – conhecidas como núcleos galácticos ativos – fossem visíveis, o brilho emitido distrairia as interações de maré lindamente detalhadas nesta imagem.

