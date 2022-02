Dia de São Valentim: como enfrentar o dia (e a noite) de hoje sozinho?

No Brasil a data é comemorada apenas em 12 de junho, mas em muitos outros países, principalmente do hemisfério norte, o dia 14 de fevereiro foi escolhido para celebrar o dia de São Valentim, ou dia dos namorados.

Nessas datas, é comum que as redes sociais fiquem cheias de declarações de amor. Por isso, se você passou por um término recentemente ou está a procura de um romance, ‘tome cuidado’.

Em casos de término recente, é possível que você ainda esteja vivendo alguma das fases do luto, separadas entre negação, raiva, depressão, negociação e aceitação. Dependendo do estágio que você esteja, tudo vai ser mais ou menos difícil, principalmente o dia - ou a noite, de hoje.

“É uma experiência de alto estresse, por isso é muito difícil parar de pensar nisso e sentir a necessidade de se reencontrar. Tudo isso pode ser potencializado com o romantismo da data, pois é um estímulo que aumentará a ansiedade e a frustração “, explica o psicólogo Hugo Huerta, especialista em Trauma Complexo.

Como passar pela data?

Hugo apresenta 3 recomendações para você que vai passar por essa data sozinho e não está se sentindo bem:

Pare de fazer o que te faz mal

O cérebro humano pode ‘desligar’ ou diminuir a intensidade da dor se você parar de fazer o que te machuca. Evite checar as redes sociais do seu ex-parceiro ou o controlar o desejo de tentar se comunicar com ele. A longo prazo essas atitudes só perpetuam a dor.

Não fique isolado

Após terminar um relacionamento, é importante buscar apoio e se cercar de pessoas que estejam dispostas a passar por isso com você, sem te julgar e aceitando os seus sentimentos. Embora normal que você queira seu espaço, não é saudável que você se afaste muito das pessoas, pois isso pode afetar sua saúde mental.

Procure ajuda profissional

Não tenha receio de procurar ajuda psicológica caso você não consiga passar por isso sozinho. Conversar com um especialista fará com que você passe pelo processo de maneira mais confortável e sabendo o que se passa no sua mente.

