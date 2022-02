Isso é o que aconteceria se um buraco negro se aproximasse do Sistema Solar

Se você já ouviu falar em buracos negros, possivelmente deve saber que nenhum tipo de energia, nem mesmo luz, sai deles, não é mesmo? A localização de alguns é conhecida devido aos elementos que se instalam em seu entorno e ninguém sabe o que tem dentro.

Até o momento, esta é uma situação que não necessariamente nos afeta e isso porque os buracos negros ficam localizados nos centros das galáxias e, neste caso, nós estamos bem longe dessa área.

Mas e se…

O portal de notícias FayerWayer trouxe algumas hipóteses sobre um cenário em que esta situação de fato ocorresse com base nas informações que se têm sobre os buracos negros.

Antes de mais nada, é importante ressaltar um importante detalhe: a vida como a conhecemos deixaria de existir. Teoricamente é impossível coabitar nas mesmas condições com um objeto espacial provavelmente de maior massa que o Sol , que absorve todo tipo de energia. Na verdade, acredita-se que o Sol seria a primeira coisa que seria levada adiante.

Um substituto do Sol

As teorias indicam que o planeta continuaria a orbitar normalmente, pois o buraco negro seria o objeto a orbitar devido à sua força gravitacional. Mas isso significa que nossa fonte de calor, ou seja, o Sol, se foi.

Já em outra hipóteses, na qual o buraco negro entra no próprio Sistema Solar, isso acabaria com a vida em pouco tempo. Primeiro, devido à atração gravitacional do próprio objeto, todas as órbitas seriam completamente alteradas.

Por fim, diante do fato anterior [de não termos vida], o planeta se aproximaria gradualmente de seu disco de acreção (disco de gás e poeira ao seu redor). Com o tempo, o que resta do núcleo da Terra cairia no espaço-tempo do buraco, fazendo a incrível conversão para a singularidade.

