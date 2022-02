NASA divulga imagens de Vênus e revela detalhes desconhecidos até agora

A sonda espacial Parker Solar Probe da NASA capturou imagens do planeta Vênus. Com o sobrevoo feito em 2021 e em fevereiro de 2022, a informação é de que há detalhes desconhecidos até agora.

“As novas imagens ajudarão os cientistas a entender melhor a geologia e a composição mineral de Vênus”, disse a NASA em comunicado. “Esta informação também pode ajudar os cientistas a entender a evolução do planeta.”

Lançada em agosto de 2018, a Parker Solar Probe já tem seis anos de missão e é a primeira aeronave a sobrevoar a coroa solar, determinando a estrutura e a dinâmica do campo magnético na área.

Mas e então, o que se sabe sobre as imagens recentes compartilhadas pela NASA?

No sobrevoo feito em 20 de fevereiro de 2021, a Parker Solar Probe usou seu Wide-Field Imager (WISPR). Nesta ocasião, foram obtidas imagens de todo o lado noturno do planeta em comprimentos de onda do espectro visível, estendendo-se até o infravermelho próximo.

Com imagens disponíveis em um vídeo, estas mostram um brilho fraco na superfície com características distintas, como regiões continentais, planícies e planaltos.

Além disso, segundo a NASA, um halo luminescente de oxigênio foi observado na atmosfera ao redor de Vênus.

A diretora da Divisão de Heliofísica na sede da NASA, Nicola Fox, comentou sobre as observações obtidas pela Parker Solar Probe.

“Continua superando nossas expectativas e estamos empolgados que essas novas observações feitas durante nossa manobra de assistência à gravidade possam ajudar a avançar na pesquisa de Vênus de maneiras inesperadas”, disse.

Brian Wood, autor do estudo sobre as imagens, também compartilhou suas conclusões: “Vênus é a terceira coisa mais brilhante no céu, mas até recentemente não tínhamos muitas informações sobre como era a superfície, porque nossa visão é bloqueada por uma atmosfera espessa.”

“Agora, finalmente estamos vendo a superfície em comprimentos de onda visíveis pela primeira vez no espaço”, destacou o físico.

Está curioso e quer ver os detalhes? Assista abaixo ao vídeo divulgado. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

