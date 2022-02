Não é apenas a fragrância, as notas ou tempo de fixação, mas cada perfume carrega uma história. Eles possuem o poder de carregar o humor e o estilo da mulher, sendo cada um escolhido para uma ocasião diferente, à noite ou de dia. Por isso, encontrar um perfume ideal nem sempre é uma tarefa fácil.

Há quem prefira os aromas doces, outros mais suaves. Mas um dos queridinhos não só entre as mulheres, mas também entre os homens, são as fragrância amadeiradas. E é sobre elas que você vai ler. Veja a seguir quais são os 5 melhores perfumes femininos amadeirados, de acordo com o blog Beleza e Moda.

Ricci Ricci (Nina Ricci)

Essa fragrância é para uma mulher urbana, decidida e poderosa. O aroma Ricci Ricci é um floral fresco e sensual, de fundo amadeirado graças ao sândalo e ao patchouli.

212 (Carolina Herrera)

Esse já é um clássico, listado aqui outras vezes. Inspirado na mulher novaiorquina, o perfume é moderno, urbano e cheio de carisma. Seu toque é amadeirado, combinando sândalo e almíscar.

Hypnôse (Lancôme)

As notas orientais deste Eau de Toillete remetem a uma mulher misteriosa e charmosa. É um perfume perfeito para ‘enfeitiçar’ alguém. Possui notas de flor de maracujá, baunilha e madeira gourmand, dando um toque amadeirado especial e raro a essa fragrância.

Elie Saab Le Parfum (Elie Saab)

Feminina, elegante e sútil. Essa foi a primeira fragrância da marca que já chegou mostrando para o que veio. Transmite a mesma fragrância presente na passarela para o seu dia-a-dia. Seu aroma floral como flor de laranjeira, jasmim e gardênia com o toque de cedro e patchouli.

Euphoria (Calvin Klein)

É composto de aroma de orquídeas, romã, flor de lótus e madeira caoba. Essa fragrância marca muito a presença e pode se sentida de longe. Além disso, demonstra beleza e luxo, começando pela sua embalagem muito chamativa.