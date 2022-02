6 melhores perfumes femininos nacionais

Seja por questões de preço, de apresentação ou simplesmente gosto, é normal ter uma marca queridinha para chamar de sua. Isso vale para tudo, de roupas a produtos de beleza. E quando se fala em perfume, existem várias marcas nacionais com ótimos perfumes. Por isso, a seguir você confere as 6 melhores fragrâncias femininas nacionais das marcas mais conhecidas.

Lily (Boticário)

É o queridinho da marca entre as mulheres. A fragrância frutada é composto por flor de lírio, jasmim, baunilha e outros ingredientes. Seu aroma é versátil, combinando com diversas ocasiões, desde trabalho à encontros. Possui ótima fixação.

Floratta (Boticário)

Talvez essa seja a linha feminina mais clássica da Boticário. Possui diversos modelos, mas um dos mais famosos é o Blue. Seu uso é indicado durante o dia, no trabalho ou pós banho, para que fixe bem. Atenção para as notas que compõe a fragrância: chá, lima, gerânio, bergamota, tintura de rosa, lírio-do-vale, gardênia, jasmim-manga almíscar, cedro da virgínia, sândalo e vetiver.

Luna Intenso (Natura)

Como o próprio nome já diz, esse é um perfume intenso, o que deixa a fragrância muito sensual. O patchouli é muito presente, com as notas de saída em pêssego, coassis e pera, notas do corpo em jasmim sambac, rosa,violeta e flor de laranjeira e as notas de fundo em patchouli heart, vanilla, cedro, sândalo e musk.

Una Sense (Natura)

O perfume Una Sense tem a tuberosa muito marcante e ‘explosiva’. Com uma ótima fixação e projeção, é bem e perfeito para as noites de balada.

Far Away Rebel (Avon)

Esse perfume é considerado uns dos mais clássicos da Avon. Seu cheiro é um pouco adocicado e muito marcante, lembrando um pouco chocolate. Por isso, é mais indicado para ser usado durante à noite. Sua projeção é moderada e sua fixação dura em torno de 8 horas.

Luiza Brunet Radiance (Avon)

Ele não é apenas um dos melhores perfumes da marca, é também um dos mais vendidos. Seu aroma é cítrico, floral e muito doce. Na sua composição vai bergamota, pêra, violeta, ylang ylang, âmbar, sândalo e flor de íris. Possui boa fixação e projeção moderada.

