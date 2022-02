Os 4 perfumes femininos com mais tempo de fixação Foto: Freepik

Não é tão fácil escolher um bom perfume pois algumas coisas precisam ser levadas em conta, como a fragrância e o preço. Mas um ponto muito importante, que passa despercebido por muitas mulheres, é o tempo que o perfume fica na pele, afinal, ninguém quer perder o ótimo aroma que está sendo exalado após a primeira hora de uso, não é mesmo?

Pensando nisso, a seguir você confere uma lista retirada do blog Vení com os 4 perfumes femininos importados conhecidos por durarem bastante tempo no corpo.

Lady Million Empire

O perfume leva uma fragrância frutal com notas doces, ideal para uma ‘super mulher’. Criado em 2019, ele combina o toque ácido de laranja com essências de neroli e groselha vermelha, flores de magnólia, laranjeira, osmanthus e ameixa amarela e finalizando com conhaque, patchouli/oriza e almíscar branco. Sua embalagem é bem característica: um diamante rosa.

212

Esse clássico perfume criado em 1997 oferece um delicioso aroma floral, combinando o amadeirado almiscarado com notas de flor de laranjeira, camélia, rosa gardênia e lírio. Curiosidade: o nome do perfume é em homenagem ao prefixo telefônico de Nova York, por isso a linha é conhecida por suas características urbanas.

LEIA TAMBÉM:

⋅ Os 3 melhores perfumes femininos nacionais lançados em 2021

⋅ Os 10 perfumes mais caros do mundo

⋅ Veja quais são os melhores perfumes femininos de 2022

Omnia Golden Citrine

Essa fragrância também é assinada pelo perfumista responsável pelo 212: Alberto Morillas. O que mais chama a atenção nesse perfume é seu frasco moderno e inovador. Mas não é só isso que faz o Omnia ser um ótimo perfume. Suas notas são compostas de ylang ylang, tangerina siciliana, pêssego, jasmim, benjoim e cedro.

Sì Passione

Um perfume bem feminino e elegante, perfeito para o dia-a-dia. A fragrância é composta por um aroma floral oriental, com néctar de groselha e notas de jasmim, patchouli e baunilha.

LEIA MAIS:

⋅ Veja os perfumes ideais para cada signo!

⋅ Veja quais são os perfumes favoritos das famosas

⋅ Saiba quais são os 10 perfumes femininos mais vendidos do mundo