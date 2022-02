Veja quais são os melhores perfumes femininos de 2022

Se você não tem um perfume preferido que já usa há anos ou até tem, mas resolveu mudar, é preciso levar algumas coisas em consideração, o que torna a tarefa de escolher uma fragrância para chamar de sua uma tarefa um pouco difícil. Pode ser que você escolha um perfume perfeito, mas ela pode acabar não fixando bem no seu corpo. Às vezes a fixação é ótima, mas é o modelo é indicado apenas para ocasiões específicas, por ser muito forte ou nã ser ideal para o calor. E assim a tarefa de escolher o aroma vai se tornando bem mais complexa do que parece.

Pensando nisso, para ajudar te ajudar na busca para a fragrância feminina ideal para 2022, o site Zoom separou os melhores perfumes importados, explicando a particularidade de cada um. A lista é baseada no sucesso das vendas desde o lançamento do aroma. Veja a seguir:

1. Coco Mademoiselle (Chanel)

É o item mais caro dessa lista. O perfume feminino da Chanel é perfeito para o verão, mas que é versátil, sendo possível utilizar durante a noite. As notas do topo são compostas por laranja, bergamota e tangerina, sendo um aroma bem feminino. A base é composta por baunilha.

2. Good Girl (Carolina Herrera)

O aroma desse perfume é floral e doce, uma combinação perfeita, fazendo dessa edição uma dos perfumes importados mais vendidos. Diferentemente do anterior, esse perfume não é refrescante. Traz bergamota e o limão siciliano no topo, mas sua base é feita de baunilha, cedo e tuberosa, que é bem marcante, fazendo que a fragrância seja bem doce.

LEIA TAMBÉM:

⋅ Os 10 perfumes mais caros do mundo

⋅ Saiba quais são os 10 perfumes femininos mais vendidos do mundo

⋅ Os 3 melhores perfumes femininos nacionais lançados em 2021

3. Idôle (Lancôme)

No topo, a fragrância traz um aroma de pera e bergamota, deixando o perfume leve e menos doce e bem mais fresco do que o citado anteriormente. Após a primeira borrifada, o cheiro predominante é de rosa juntamente com baunilha, revelando ser um perfume floral. Mas atenção: se você gosta de aromas que podem ser sentido à distância, essa escolha não é para você. Ele também não é um perfume para dias quentes.

4. Miss Dior (Dior)

Ideal para o dia-a-dia, essa fragrância é muito agradável. Suas notas cítricas do topo trazem laranja e limão siciliano, mas apenas na primeira borrifada. Depois disso, o aroma que fica na pele é de rosa e jasmim, com um fundo mais doce de patchouli. Resumindo: um perfume floral, leve, refrescante e perfeito para eventos diários. Um ponto de atenção está na sua fixação, que alguns dizem não ser uma das mais altas.

LEIA MAIS:

Veja quais são os perfumes favoritos das famosas

Veja os perfumes ideais para cada signo!