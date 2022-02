Veja os perfumes ideais para cada signo!

Áries

Um dos signos mais amados e odiados do zodíaco por conta do seu temperamento, segundo a taróloga. De espírito livre, as fragrâncias precisam ser rebeldes, como as pessoas desse signo.

Indicações: CK One (Calvin Klein); Tommy Girl (Tommy Hilfiger) e Swiss Army For Her (Victorinox).

Touro

Por conta da vaidade, esse signo ama retocar o aroma que está exalando. Está sob vênus, que representa a beleza e amor. Logo, aromas mais femininos, doces e florais combinam mais.

Indicações: 212 Sexy (Carolina Herrera); Lady Million (Paco Rabanne) eLa Vie Est Belle (Lancôme).

Gêmeos

Criativo, cheio de energia, e ótimo em comunicação, esse signo precisa de uma fragrância que refresque toda essa energia. Mas atenção! Até os frascos nesse caso precisam ser modernos.

Indicações: Vent Vert (Balmain); Florever (Agatha Ruiz de La Prada) e Versense (Versace).

Câncer

A canceriana é uma romântica nata, dengosa e amorosa. O perfume para esse signo deve conter notas adocicadas e algo nostálgico, que lembre o cheiro da sua mãe ou avó.

Indicações: Burberry (Burberry); See (Chloé) e Aromatics In White (Clinique).

Leão

Um signo forte, que esbanja autoconfiança, poder e glamour. As edições limitadas das fragrâncias são o que fazem esse signo adquirir a fragrância. Como gostam de chamar a atenção, precisam de um perfume marcante.

Indicações: Be Tempted (DKNY); Goldea (Bvlgari) e Private Klub (Karl Lagerfeld).

Virgem

Virgianas gostam tudo de arrumado e limpinho, por isso a sua imagem (e o cheiro) precisam estar sempre boa. Curte fragrâncias amadeiras e florais leves, de preferência com notas de lavandas - pois é praticamente o cheiro da limpeza.

Indicações: She Wood (Dsquared²); Pour Elle (Azzaro) e B. (Balenciaga).

Libra

Sensual, romântica e claro, cheirosa. O signo abusa do seu perfume predileto, geralmente um floral doce e delicado. As fragrâncias jovens também são uma boa escoha pois o signo tem seu lado meigo, adolescente e brincalhão.

Indicações: Perfume Feminino 50ml – Reve d’Escapade (GivenchY); Nina Ricci (Nina Ricci) e Rêve (Van Cleef & Arpels).

Escorpião

Esse é o signo mais sensual e determinado do zodíaco. A astróloga diz que o signo transpira sexualidade e chega a ser dominadora. Por isso, nada de fragrâncias suaves.

Indicações: Royal Marina Intense (Marina de Bourbon); Eau du Soir (Sisley) e Whishes an Dreams (Bebe).

Sagitário

As sagitarianas nasceram sob o alto astral de júpiter, logo, elas são conhecidas como bem-humoradas e dinâmicas. Para elas, a fragrância precisa ser forte. fugindo de aromas florais adocicados e tendo preferência por algo mais fresco e verde ou até mesmo masculino.

Indicações: Perfume Feminino 30ml – Legend Pour Femme (Montblanc); United Dreams Live Free (Benetton) e Black (Bvlgari).

Capricórnio

Esse signo gosta de parecer muito profissional, com a roupa alinhada e o cabelo bem tratado. Além disso, mulheres de capricórnio gostam de gastar seu dinheiro de forma inteligente, por isso os produtos precisam ser de qualidade. Para elas são indicados perfumes suaves, com notas de jasmim e lavanda. A indicação traz, inclusive, o nome de uma capricorniana muito sofisticada: Carolina Herrera.

Indicações: Classique Betty Boop (Jean Paul Gaultier); CH (Carolina Herrera) e Blue Seduction (Antonio Banderas).

Aquário

Para as aquarianas, tudo é possível, inclusive viajar no tempo. Segundo a astróloga Jacqueline Cordeiro, ‘aquarianas vieram do futuro diretamente para as nossas vidas’. E com elas, vieram também a criatividade e ousadia. O signo se permite utilizar uma aroma amadeirado ou fresco e moderno. O signo tem uma forte ligação com o elemento ar e costuma ter vários perfumes ao mesmo tempo, evitando os mais doces.

Indicações: Infusion d’Iris (Prada); Be Delicious (DKNY) e Omnia Amethyste (Bvlgari).

Peixes

A fragrância precisa ser tão delicada quanto as pessoas do signo de peixes. Para a sensibilidade das piscianas é preciso uma fragrância floral, de rosa ou lírio, e também frutais. Tudo fica melhor ainda se o perfume tiver um frasco bonito.

Indicações: COACH Woman (COACH); Première (Gucci) e Le Parfum Rose (Elie Saab).

