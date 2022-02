Os perfumes dos signos de Capricórnio, Aquário e Peixes

Já foi falado aqui sobre os perfumes do signos de áries até sagitário. Na lista de hoje você confere as fragrâncias dos últimos, mas não menos importantes, signos do zodíaco.

A lista foi retirada do blog Beleza na Web, com informações da astróloga Jacqueline Cordeiro, com os perfumes perfeitos para as capricornianas, aquarianas e piscianas, pensando nas características de cada uma delas.

Capricórnio

Esse signo gosta de parecer muito profissional, com a roupa alinhada e o cabelo bem tratado. Além disso, mulheres de capricórnio gostam de gastar seu dinheiro de forma inteligente, por isso os produtos precisam ser de qualidade. Para elas são indicados perfumes suaves, com notas de jasmim e lavanda. A indicação traz, inclusive, o nome de uma capricorniana muito sofisticada: Carolina Herrera.

Indicações: Classique Betty Boop (Jean Paul Gaultier); CH (Carolina Herrera) e Blue Seduction (Antonio Banderas).

Aquário

Para as aquarianas, tudo é possível, inclusive viajar no tempo. Segundo a astróloga Jacqueline Cordeiro, ‘aquarianas vieram do futuro diretamente para as nossas vidas’. E com elas, vieram também a criatividade e ousadia. O signo se permite utilizar uma aroma amadeirado ou fresco e moderno. O signo tem uma forte ligação com o elemento ar e costuma ter vários perfumes ao mesmo tempo, evitando os mais doces.

Indicações: Infusion d’Iris (Prada); Be Delicious (DKNY) e Omnia Amethyste (Bvlgari).

Peixes

A fragrância precisa ser tão delicada quanto as pessoas do signo de peixes. Para a sensibilidade das piscianas é preciso uma fragrância floral, de rosa ou lírio, e também frutais. Tudo fica melhor ainda se o perfume tiver um frasco bonito.

Indicações: COACH Woman (COACH); Première (Gucci) e Le Parfum Rose (Elie Saab).

