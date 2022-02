Nunca teve cachorro? Veja a raça ideal para você começar

Depois de tanto projetar, é chegada a hora de ter o tão sonhado animal de estimação e você escolheu um cachorro. Mas qual raça escolher entre tantas opções?

É importante entender que nem todas aelas são recomendadas para pais ou mães de pets de primeira viagem. Por isso, a seguir você confere 5 raças de cães indicadas para iniciantes, por serem calmos, carinhosos e responsáveis.

Boxer

É uma raça de médio a grande porte, muito sociável e brincalhona. Apesar da sua aparência física, se dá muito bem com as crianças. Além disso, são fáceis de treinar, têm uma natureza protetora e muita energia, por isso, lembre-se sempre dos passeios e brinquedos.

Poodle

Uma raça bem popular devido às suas características, como o pelo e o charme. O tamanho desse pet é ideal para apartamentos ou casas pequenas. São extremamente inteligentes e tem uma boa longevidade. Por mais peludos que sejam, são considerados hipoalérgicos, pois os pelos não caem muito.

Cavalier Spaniel

É uma raça conhecida por ser muito meiga e capaz de se adaptar bem a qualquer espaço. Caso depois de adotá-los você queira crescer a familia, os cavaliers vão receber muito bem os novos membros.

Shih-tzu

Essa raça de origem chinesa é considerada um dos melhores companheiros para a casa. Eles exigem menos tempo se exercitando do que as outras raças. Em contrapartida, é importante cuidar sempre dos seus pelo.

Labrador

A cara não nega: essa raça se mostra muito carinhosa e com um ótimo senso de lealdade com quem está próximo, perfeita para cuidar das crianças. Porém, se a ideia for adotar um cão de guarda, o labrador talvez não seja a melhor escolha, pois eles podem ser afetuosos mesmo com estranhos.

