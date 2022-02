Os perfumes dos signos Câncer, Leão e Virgem

Cada sigo tem suas próprias características internas e externas. Para quem acredita nos astros, o jeito que se mostra, que é visto e até mesmo o modo de se relacionar pode variar, dependendo do mês de nascimento.

Pensando nisso, a seguir você confere uma lista da astróloga Jacqueline Cordeiro, retirada do blog Beleza na Web, com os perfumes perfeitos para os signos de câncer, leão e virgem, com as características de cada um deles.

Câncer

A canceriana é uma romântica nata, dengosa e amorosa. O perfume para esse signo deve conter notas adocicadas e algo nostálgico, que lembre o cheiro da sua mãe ou avó.

Indicações: Burberry (Burberry); See (Chloé) e Aromatics In White (Clinique).

Leão

Um signo forte, que esbanja autoconfiança, poder e glamour. As edições limitadas das fragrâncias são o que fazem esse signo adquirir a fragrância. Como gostam de chamar a atenção, precisam de um perfume marcante.

Indicações: Be Tempted (DKNY); Goldea (Bvlgari) e Private Klub (Karl Lagerfeld).

Virgem

Virgianas gostam tudo de arrumado e limpinho, por isso a sua imagem (e o cheiro) precisam estar sempre boa. Curte fragrâncias amadeiras e florais leves, de preferência com notas de lavandas - pois é praticamente o cheiro da limpeza.

Indicações: She Wood (Dsquared²); Pour Elle (Azzaro) e B. (Balenciaga).

