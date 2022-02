Veja os 9 melhores perfumes masculinos nacionais

Que existem ótimos perfumes importados circulando pelo Brasil é verdade, mas os perfumes nacionais também não ficam para trás. As marcas daqui também proporcionam ótimas fragrâncias, para todos os gostos e bolsos. Por isso, a seguir, você confere uma lista com os 9 melhores perfumes nacionais, retirada do site Manual do Homem Moderno.

Malbec Tradicional

Esse perfume é um clássico e com certeza aparece em diversas listas sobre perfumes nacionais masculinos. Ele possui diversas versões, mas o Tradicional dispensa comentários. O teor amadeirado é o que marca esse perfume, combinado de frescas e amadeiradas com base de ameixa, carvalho e baunilha. Foi o primeiro perfume a utilizar a uva que dá nome à fragrância.

Natura Homem Essence

Esse perfume combina madeiras mais nobres, como cedro e patchouli, potencializadas com âmbar e cacau. É úm ótimo custo-benefício e com um bom tempo de fixação.

Attractive Masculino

Essa fragrância é inspirada no perfume Armani Code, o que pode ser uma boa se você gosta dos perfumes da marca italiana. Em sua composição leva melão e bergamota, juntamente com notas de folhas verdes e fava tonka. É um perfume versátil, podendo ser usado em qualquer clima ou estação.

Coffe Man Seduction

Como o nome diz, esse perfume é inspirado em cafés, com a infusão dos aromas cafeínados nobres. As notas frutais dessa fragrância são mandarina e cassis, constrastando com notas quentes de madeiras secas e toques orientais, finalizando com extrato de café arábica e notas licorosas.

Os outros perfumes dessa lista para você apostar são: