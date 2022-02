Os 3 melhores perfumes femininos nacionais lançados em 2021

Existem perfumes para todos os gostos e tipos. Há quem prefira pagar um pouco mais caro e não abrir mão de marcas importadas. Outras pessoas preferem utilizar os perfumes nacionais, de marcas já conhecidas.

Pensando nisso, você confere a seguir as 3 fragrâncias nacionais que fizeram sucesso em 2021, segundo a youtuber especializada em perfume, Barbara Rosa. Veja quais são:

Essencial Oud Vanilla

A fragrância é composta por três tipos de madeira: oud, guaiaco e sândalo, além de baunilha baiana, ambar e um toque mais elevado de almíscar. Segundo a youtuber, o perfume é “bem feminino e poderoso”.

Essencial Palo Santo

A principal característica desse perfume são as notas amadeiradas do palo santo, que dá nome ao perfume. A combinação fecha com cumaru, especiarias quentes e notas florais de jasmim e flor de laranjeira, o que dá um leve adocicado ao cheiro.

Elysée Succès

Barbara cita a fragrância como misteriosa e envolvente, perfeita para encontros.O perfume é um floral, frutado e amadeirado. No topo suas notas são de ameixa, cassis e ládano. O coraão é composto de rosa negra, rosa de maio, pônia, frésia e lírio-do-vale e a base de madeira de oud. A youtuber diz que, se você pretende ficar com um cheiro de menininha, pode esquecer essa fragrância.

Dica!

Vale lembrar que os perfumes citados são mais indicados para o frio, à noite, como por exemplo em encontros românticos, ou ainda para ambientes como escritórios, mas que tenham a temperatura suave.

