Existem pessoas que gostam de colecionar perfumes e alguns deles se tornam verdadeiros artigos de luxo, por isso, os itens da lista de hoje não são para qualquer bolso: os 10 perfumes mais caros do mundo, de acordo com o portal Viva Tatuapé.

O valor de mercado desses produtos se dá pelo fato dos seus ingredientes serem raros ou difíceis de produzir. Outra coisa que influencia são as marcas dos perfumes e até mesmo os frascos aonde são embalados. Veja quais são esses perfumes a seguir:

1. Opera Prima - BVLGARI

Preço: US$ 235.000 / R$ 1 milhão e 300 mil (reais)

Foi criado em comemoração aos 130 anos da marca de joias Bvlgari e tem esse valor pois seu frasco é revestido com 250 quilates de citrino, 45 quilates de ametistas e 25 quilates de diamantes, além de ser folheado a ouro.

2. Imperial Majesty - Clive Christian

Preço: US$ 215 mil / R$ 1 milhão e 200 mil (reais)

É a única marca que tem permissão para utilizar o símbolo da coroa do Reino Unido. Além disso, a marca possui o título de fragrância comercializada mais cara do mundo. As 10 embalagens de 500ml foram feitas de cristal polido, decoradas com um diamante branco de cinco quilates e um colarinho de ouro 18 quilates. O perfume não se encontra mais disponível para a compra, mas possui uma versão mais ‘acessível’ de 50ml no valor de R$ 7 mil (reais).

3. Million 18 quilates - Paco Rabanne

Preço: US$ 57.000 / R$ 314 mil (reais)

É uma fragrância já conhecida da marca, porém em um frasco de 18 quilates de ouro que vem dentro de uma maleta de viagem, que possui uma pequena quantidade de diamantes. O perfume é feito apenas sob encomenda.

4. Idylle - Guerlain

Preço: US$ 45.000 / R$ 248 mil (reais)

O perfume já é comum, porém o frasco criado pelo designer francês Ora Ito é feito de 18 quilates de ouro e envolto por uma redoma de cristal Baccarat. Além disso, a fragrância vem em uma embalagem de madeira maciça.

5. Coromandel And Maisons D’art Coffret - Chanel

Preço: US$ 10.000 / R$ 55 mil (reais)

Já foi dito nos textos os 10 perfumes femininos mais vendidos do mundo e os 10 perfumes importados masculinos mais vendidos do Brasil que a marca Chanel é uma das queridinhas e hoje ela ocupa o quinto lugar, com essa fragrância que possui apenas 9 unidades disponíveis dentro do Estados Unidos. A fragrância possui o exótico Coromandel, de estilo oriental intensamente ambarado e com notas de patchouli, olíbano e benjoim. No Brasil, o perfume é vendido por R$ 2.900 em uma versão comum de 75 ml. Porém, o diferencial desta versão é o frasco de 50 ml de cristal Baccarat, acompanhado de uma joia exclusiva feita à mão, de ouro 18 quilates e pedras preciosas. Os dois produtos são embalados em uma caixa revestida do clássico tweed da Chanel.

LEIA TAMBÉM:

Saiba quais são os 10 perfumes femininos mais vendidos do mundo

Veja quais são os 10 perfumes importados masculinos mais vendidos do Brasil

Veja os outros perfumes da lista e os seus valores:

6. Bond St. Swarovski 3-Piece Perfume Box Set (três perfumes) - Bond No. 9 New York

Preço: US$ 8.000 / R$ 44 mil (reais);

7. Nº 5 Parfum Les Grands Extraits Flacon – Chanel

Preço: € 6.100 / R$ 38 mil (reais);

8. Les Larmes Sacrees de Thebes – Baccarat

Preço: US$ 6.800 / R$ 37 mil (reais);

9. Les Exclusifs de Chanel Parfum Grand Extrait – Chanel

Preço: US$ 3.800 / R$ 20 mil (reais);

10. Notorious (Ralph Lauren)

Preço: US$ 3.540 / R$ 19 mil (reais).